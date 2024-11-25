Внаслідок атаки на Запоріжжя поранено 16-річну дівчину, - ОВА

В ніч на 25 листопада росіяни поранили 1 людину під час атаки на Запоріжжя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області пролунали вибухи.

Також читайте: Біля Запоріжжя будують фортифікації та готуються до наступу росіян, - The Economist