Внаслідок атаки на Запоріжжя поранено 16-річну дівчину, - ОВА
В ніч на 25 листопада росіяни поранили 1 людину під час атаки на Запоріжжя.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Федоров.
Нагадаємо, раніше в Запорізькій області пролунали вибухи.
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