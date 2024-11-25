В Одесі повторні вибухи. Повітряні сили повідомили про ракету в бік міста (оновлено)
Зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - зазначив він.
Повітряні сили інформували про роботу ППО по розвідувальному БпЛА.
"Ракета в напрямку Одеси!", - о 9.55 зазначили Повітряні сили.
"В місті чутно вибух!", - пізніше зазначив Труханов.
Інформації про наслідки наразі немає.
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показати весь коментар25.11.2024 10:58 Відповісти Мені подобається 0
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