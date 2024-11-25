В Одесі повторні вибухи. Повітряні сили повідомили про ракету в бік міста (оновлено)

Зранку 25 листопада в Одесі пролунав вибух. Спершу інформувалося про розвідувальний БпЛА над містом, згодом Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку міста.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Повітряні сили інформували про роботу ППО по розвідувальному БпЛА.

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"Ракета в напрямку Одеси!", - о 9.55 зазначили Повітряні сили.

"В місті чутно вибух!", - пізніше зазначив Труханов.

Інформації про наслідки наразі немає.