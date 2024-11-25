В Одессе повторные взрывы. Воздушные силы сообщили о ракете в сторону города (обновлено)
Утром 25 ноября в Одессе прогремел взрыв.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - отметил он.
Воздушные силы информировали о работе ПВО по разведывательному БпЛА.
"Ракета в направлении Одессы!", - в 9:55 отметили Воздушные силы.
"В городе слышен взрыв!", - позже отметил Труханов.
Информации о последствиях пока нет.
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показать весь комментарий25.11.2024 10:58 Ответить Мне нравится 0
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