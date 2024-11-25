Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 25 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Информации о последствиях запуска КАБов на Сумщину пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью над Сумщиной уничтожено 17 "Шахедов".