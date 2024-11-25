Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 25 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.
Информации о последствиях запуска КАБов на Сумщину пока нет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью над Сумщиной уничтожено 17 "Шахедов".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А наші, третій рік думають як прикрутити два стабілізатора до каба, зробивши його плануючим....
Але якщо у нас, все піде як з мінометними мінами, я навіть не знаю що краще, коли вони є, чи їх немає, і їх надають союзники.