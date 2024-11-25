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Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

КАБ на Сумщині

Утром 25 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы в направлении Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Информации о последствиях запуска КАБов на Сумщину пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью над Сумщиной уничтожено 17 "Шахедов".

Автор: 

Сумская область (3029) Воздушные силы (2273) КАБ (352)


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Чому наші ракетні війська не збивають російські літаки? Скільки буде тривати цей "безпредел"?
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25.11.2024 09:18 Ответить
Москалі збільшили дальність планування кабів, завдяки установці двигуна, на 120 км....
А наші, третій рік думають як прикрутити два стабілізатора до каба, зробивши його плануючим....
Але якщо у нас, все піде як з мінометними мінами, я навіть не знаю що краще, коли вони є, чи їх немає, і їх надають союзники.
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25.11.2024 09:24 Ответить
 
 