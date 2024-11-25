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Вночі над Сумщиною знищено 17 "Шахедів"

Знищення Шахедів на Сумщині

Сьогодні, 25 листопада 2024 року, у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 17 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, всього з початку року захисники неба Сумщини знищили 593 російські безпілотники, які несли смерть та руйнування.

Також читайте: Росіяни 73 рази протягом дня атакували Сумщину, зафіксовано майже 200 вибухів

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Автор: 

ППО (3183) Сумська область (3664) Шахед (984)


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