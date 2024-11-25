Вночі над Сумщиною знищено 17 "Шахедів"

Сьогодні, 25 листопада 2024 року, у небі над Сумщиною підрозділи ППО області збили 17 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, всього з початку року захисники неба Сумщини знищили 593 російські безпілотники, які несли смерть та руйнування.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.