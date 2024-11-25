Ночью над Сумщиной уничтожены 17 "Шахедов"
Сегодня, 25 ноября 2024 года, в небе над Сумщиной подразделения ПВО области сбили 17 вражеских БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, всего с начала года защитники неба Сумщины уничтожили 593 российских беспилотника, которые несли смерть и разрушения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль