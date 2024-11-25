Ночью над Сумщиной уничтожены 17 "Шахедов"

Сегодня, 25 ноября 2024 года, в небе над Сумщиной подразделения ПВО области сбили 17 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, всего с начала года защитники неба Сумщины уничтожили 593 российских беспилотника, которые несли смерть и разрушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 73 раза в течение дня атаковали Сумщину, зафиксировано почти 200 взрывов

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.