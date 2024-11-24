Украину атакует новая волна российских беспилотников, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Угроза вражеских БпЛА существует для Сумской и Запорожской областей.

Обновление по движению БпЛА

БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в направлении Харькова с севера.

БпЛА на границе Николаева и Херсона, курс северо-западный.

Обновление по состоянию на 20:14

БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.

БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный.

БПЛА в западной части Харьковщины, курс западный.

БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северо-западный.

БпЛА в Николаевской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 20:50

БПЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину.

БПЛА в восточной, южной и центральной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:20

БПЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БПЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.

БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.

БПЛА в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный.

БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.

БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

БПЛА в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления

Обновление по состоянию на 23:17

БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.

Несколько групп БПЛА в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.

БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.

БПЛА в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.

БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.

БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.

Несколько групп БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.

БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

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