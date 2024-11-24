РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10177 посетителей онлайн
Новости
16 230 20

Украину атакует новая волна российских беспилотников, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.

Угроза вражеских БпЛА существует для Сумской и Запорожской областей.

Обновление по движению БпЛА

  • БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в направлении Харькова с севера.
  • БпЛА на границе Николаева и Херсона, курс северо-западный.

Обновление по состоянию на 20:14

  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Харьковщины, курс западный.
  • БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северо-западный.
  • БпЛА в Николаевской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 20:50

  • БПЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА в восточной, южной и центральной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.
  • БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс западный.

Обновление по состоянию на 22:20

  • БПЛА в северной части Киевщины, курс западный.
  • БПЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.
  • БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный.
  • БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.
  • БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
  • БПЛА в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления

Обновление по состоянию на 23:17

  • БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
  • Несколько групп БПЛА в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.
  • БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
  • БПЛА в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.
  • БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
  • БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.
  • Несколько групп БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
  • БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.

Также читайте: Киевскую область снова атакуют "Шахеды", работает ПВО

Автор: 

Сумская область (3029) Запорожская область (3061) Воздушные силы (2273) воздушная тревога (782) Шахед (960)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
ага, миллион беспилотников боневтика
показать весь комментарий
24.11.2024 19:35
+10
Росію атакує нова хвиля українських безпілотників?
показать весь комментарий
24.11.2024 19:29
+3
нічого туди не летить, мільйон дронів Зеленського схоже літають лише у його голові.(Сарказм)
показать весь комментарий
25.11.2024 00:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росію атакує нова хвиля українських безпілотників?
показать весь комментарий
24.11.2024 19:29 Ответить
ага, миллион беспилотников боневтика
показать весь комментарий
24.11.2024 19:35 Ответить
Так то наші??? Чи що😸. (Сарказм)
показать весь комментарий
24.11.2024 19:39 Ответить
С - Николаевский Ванек -

пока бесполезный руснявоиранский мусор жужжит в нашем воздушном пространстве

жменька обломков нормальных мопедов разнесла НПЗ в Калуге

видимо сетки не помогли

надо же 🔥
показать весь комментарий
25.11.2024 01:44 Ответить
Скільки людей вбив та покалічив цей бєсполєзний мусор? А скільки об'єктів знищив? Заіпали вже ці пздливі арєстовічи.
показать весь комментарий
25.11.2024 02:09 Ответить
За даними мережі, горів щонайменше один резервуар на місцевому нафтозаводі.

Патужно.
показать весь комментарий
25.11.2024 02:15 Ответить
ну, такий собі НПЗ... це приблизно як називати районну пікарню хлібокомбінатом. Річний обсяг переробки ледь перевищує один мільйон тон сирої нафти. Едине, що робить його більш-менш привабливою ціллю - це близкість до ТВД. Але якщо "абломок" не влучив прямо в установку ЕЛОУ-АТ-101 або в ЕЛОУ-АТ-700, то тоді атаку можно вважати невдалою. Так собі... саєчка за іспуг.
показать весь комментарий
25.11.2024 03:53 Ответить
Це якщо не помиляюсь третій запуск за добу
показать весь комментарий
24.11.2024 21:25 Ответить
Он пишуть, що групи бпла з бердянського району, другий чи третій раз за вечір запускаються. Можу помилятися, якщо що, виправте але - що і до Бердянська нічим шмальнути, а саме по місцях запуску дронів
показать весь комментарий
24.11.2024 21:52 Ответить
Нема сенсу шмаляти по місцях запуску. Шмальнем по Бердянську - перевезуть і запустять з Приморська... Степ, подарований рашистам, великий, місця для запусків вистачить...
показать весь комментарий
24.11.2024 22:00 Ответить
Дякую за роз'яснення. Та що ж таке вони такими тоді темпами і без ракет наше ппо висушать та викрутять. Не віриться, що зовсім немає протидії цій сарані.
показать весь комментарий
24.11.2024 22:08 Ответить
дрони збивають гепардами дшк і зенітками.
показать весь комментарий
25.11.2024 00:47 Ответить
А на моцкву що летить? Навіщо я сплачую податки?
показать весь комментарий
24.11.2024 23:44 Ответить
нічого туди не летить, мільйон дронів Зеленського схоже літають лише у його голові.(Сарказм)
показать весь комментарий
25.11.2024 00:04 Ответить
Погодні умови впливають на інтенсивність повітряного терору рашистів.

Пруф-лінк: https://t.me/war_home/3151
показать весь комментарий
24.11.2024 23:48 Ответить
Тактика застосування рашистами ударних БПЛА, польоти "дивними", різноманітними траєкторіями, різними ешелонами, участь у повітряних атаках БПЛА без бойової частини з метою виснаження ППО та дорозвідки маршрутів обходу позицій ППО, дає підстави для припущення, що рашисти готують датасети для впровадження бортових штучних нейронних мереж БПЛА, навчених на зібраних датасетах самостійно обирати маршрути ефективного подолання нашої ППО.
показать весь комментарий
25.11.2024 00:32 Ответить
Я зачекався 1 млн. БПЛА любовно зібраних невтомним Зюзею та його 6 ефективними менеджерами....
показать весь комментарий
25.11.2024 01:30 Ответить
 
 