Украину атакует новая волна российских беспилотников, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 24 ноября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил ВСУ.
Угроза вражеских БпЛА существует для Сумской и Запорожской областей.
Обновление по движению БпЛА
- БПЛА на севере Сумщины, курс юго-западный.
- БпЛА в направлении Харькова с севера.
- БпЛА на границе Николаева и Херсона, курс северо-западный.
Обновление по состоянию на 20:14
- БПЛА в центральной части Сумщины, курс юго-западный.
- БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Харьковщины, курс западный.
- БПЛА в южной части Днепропетровщины, курс северо-западный.
- БпЛА в Николаевской области, курс западный.
Обновление по состоянию на 20:50
- БПЛА на Сумщине, курсом на Черниговщину.
- БПЛА в восточной, южной и центральной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный.
- БПЛА в восточной части Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс западный.
Обновление по состоянию на 22:20
- БПЛА в северной части Киевщины, курс западный.
- БПЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в западной и центральной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.
- БПЛА в северной и южной частях Полтавщины, курс юго-западный.
- БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный.
- БПЛА в западной и восточной частях Кировоградщины, курс западный.
- БпЛА в северной части Запорожья, курс северо-западный.
- БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.
- БПЛА в северной, южной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
- БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления
Обновление по состоянию на 23:17
- БПЛА в восточной части Житомирщины, курс западный.
- Несколько групп БПЛА в северной, центральной и восточной частях Киевщины, курс западный.
- БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в восточной и северной частях Черниговщины, курс западный.
- БПЛА в северной и восточной частях Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в центральной и северной частях Полтавщины, курс северный.
- БПЛА в северной части Кировоградщины, курс северо-западный.
- БПЛА в западной части Кировоградщины, курс западный.
- Несколько групп БПЛА в северной и западной частях Днепропетровщины, курс западный.
- БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину.
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+12 Пофистал Дидославний #596248
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пока бесполезный руснявоиранский мусор жужжит в нашем воздушном пространстве
жменька обломков нормальных мопедов разнесла НПЗ в Калуге
видимо сетки не помогли
надо же 🔥
Патужно.
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