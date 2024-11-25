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Новини
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Україну атакує нова хвиля російських безпілотників, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Загроза ворожих БпЛА існує для Сумської та Запорізької областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.

Оновлення станом 20:14

  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.
  • БпЛА на Миколаївщині, курс західний.

Оновлення станом 20:50

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.

Оновлення станом 22:20

  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.
  • БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку

Оновлення станом 23:17

  • БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.
  • БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Оновлення станом 00:01 25 листопада

  • БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північній частині Київщини, східний.
  • БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА південніше Черкас, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

Оновлення станом 01:04

  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА над Києвом, в районі Броварів та західніше Ірніпя, постійно змінюють курс.
  • БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА в напрямку Черкас зі східного напрямку.
  • БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс південний.
  • БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс південний.
  • БпЛА північніше Запоріжжя, курс південно-західний.

Також читайте: Київщину знову атакують "Шахеди", працює ППО

Автор: 

Повітряні сили (2630) повітряна тривога (916) Шахед (984)


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Топ коментарі
+12
ага, миллион беспилотников боневтика
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24.11.2024 19:35
+10
Росію атакує нова хвиля українських безпілотників?
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24.11.2024 19:29
+3
нічого туди не летить, мільйон дронів Зеленського схоже літають лише у його голові.(Сарказм)
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25.11.2024 00:04
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Росію атакує нова хвиля українських безпілотників?
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24.11.2024 19:29 Відповісти
ага, миллион беспилотников боневтика
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24.11.2024 19:35 Відповісти
Так то наші??? Чи що😸. (Сарказм)
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24.11.2024 19:39 Відповісти
С - Николаевский Ванек -

пока бесполезный руснявоиранский мусор жужжит в нашем воздушном пространстве

жменька обломков нормальных мопедов разнесла НПЗ в Калуге

видимо сетки не помогли

надо же 🔥
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25.11.2024 01:44 Відповісти
Скільки людей вбив та покалічив цей бєсполєзний мусор? А скільки об'єктів знищив? Заіпали вже ці пздливі арєстовічи.
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25.11.2024 02:09 Відповісти
За даними мережі, горів щонайменше один резервуар на місцевому нафтозаводі.

Патужно.
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25.11.2024 02:15 Відповісти
ну, такий собі НПЗ... це приблизно як називати районну пікарню хлібокомбінатом. Річний обсяг переробки ледь перевищує один мільйон тон сирої нафти. Едине, що робить його більш-менш привабливою ціллю - це близкість до ТВД. Але якщо "абломок" не влучив прямо в установку ЕЛОУ-АТ-101 або в ЕЛОУ-АТ-700, то тоді атаку можно вважати невдалою. Так собі... саєчка за іспуг.
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25.11.2024 03:53 Відповісти
Це якщо не помиляюсь третій запуск за добу
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24.11.2024 21:25 Відповісти
Он пишуть, що групи бпла з бердянського району, другий чи третій раз за вечір запускаються. Можу помилятися, якщо що, виправте але - що і до Бердянська нічим шмальнути, а саме по місцях запуску дронів
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24.11.2024 21:52 Відповісти
Нема сенсу шмаляти по місцях запуску. Шмальнем по Бердянську - перевезуть і запустять з Приморська... Степ, подарований рашистам, великий, місця для запусків вистачить...
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24.11.2024 22:00 Відповісти
Дякую за роз'яснення. Та що ж таке вони такими тоді темпами і без ракет наше ппо висушать та викрутять. Не віриться, що зовсім немає протидії цій сарані.
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24.11.2024 22:08 Відповісти
дрони збивають гепардами дшк і зенітками.
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25.11.2024 00:47 Відповісти
А на моцкву що летить? Навіщо я сплачую податки?
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24.11.2024 23:44 Відповісти
нічого туди не летить, мільйон дронів Зеленського схоже літають лише у його голові.(Сарказм)
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25.11.2024 00:04 Відповісти
Погодні умови впливають на інтенсивність повітряного терору рашистів.

Пруф-лінк: https://t.me/war_home/3151
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24.11.2024 23:48 Відповісти
Тактика застосування рашистами ударних БПЛА, польоти "дивними", різноманітними траєкторіями, різними ешелонами, участь у повітряних атаках БПЛА без бойової частини з метою виснаження ППО та дорозвідки маршрутів обходу позицій ППО, дає підстави для припущення, що рашисти готують датасети для впровадження бортових штучних нейронних мереж БПЛА, навчених на зібраних датасетах самостійно обирати маршрути ефективного подолання нашої ППО.
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25.11.2024 00:32 Відповісти
Я зачекався 1 млн. БПЛА любовно зібраних невтомним Зюзею та його 6 ефективними менеджерами....
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25.11.2024 01:30 Відповісти
 
 