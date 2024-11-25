Україну атакує нова хвиля російських безпілотників, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Загроза ворожих БпЛА існує для Сумської та Запорізької областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.

Оновлення станом 20:14

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.

БпЛА на Миколаївщині, курс західний.

Оновлення станом 20:50

БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

БпЛА в східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.

Оновлення станом 22:20

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.

БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.

БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.

БпЛА в західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.

БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.

БпЛА в північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку

Оновлення станом 23:17

БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.

Декілька груп БпЛА в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.

БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.

БпЛА в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.

БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.

Декілька груп БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

Оновлення станом 00:01 25 листопада

БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.

БпЛА в північній частині Київщини, східний.

БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА південніше Черкас, курс західний.

БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.

Оновлення станом 01:04

БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.

БпЛА в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА над Києвом, в районі Броварів та західніше Ірніпя, постійно змінюють курс.

БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.

БпЛА в напрямку Черкас зі східного напрямку.

БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс південний.

БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс південний.

БпЛА північніше Запоріжжя, курс південно-західний.

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