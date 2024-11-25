Україну атакує нова хвиля російських безпілотників, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 24 листопада російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
Загроза ворожих БпЛА існує для Сумської та Запорізької областей.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.
Оновлення станом 20:14
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс північно-західний.
- БпЛА на Миколаївщині, курс західний.
Оновлення станом 20:50
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в східній, південній та центральній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс західний.
Оновлення станом 22:20
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в західній та центральній частинах Сумщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в північній та південній частинах Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в західній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Запоріжжя, курс північно-західний.
- БпЛА в районі Кам'янського водосховища, курс південно-західний.
- БпЛА в північній, південній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку
Оновлення станом 23:17
- БпЛА в східній частині Житомирщини, курс західний.
- Декілька груп БпЛА в північній, центральній та східній частинах Київщини, курс західний.
- БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в східній та північній частинах Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в північній та східній частинах Черкащини, курс західний.
- БпЛА в центральній та північній частинах Полтавщини, курс північний.
- БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Кіровоградщини, курс західний.
- Декілька груп БпЛА в північній та західній частинах Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Оновлення станом 00:01 25 листопада
- БпЛА в центральній частині Київщини, постійно змінюють курс.
- БпЛА в північній частині Київщини, східний.
- БпЛА в східній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА південніше Черкас, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
Оновлення станом 01:04
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в південно-східній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА над Києвом, в районі Броварів та західніше Ірніпя, постійно змінюють курс.
- БпЛА з Полтавщини, курсом на Київщину.
- БпЛА в напрямку Черкас зі східного напрямку.
- БпЛА на межі Черкащини та Кіровоградщини, курс південний.
- БпЛА в північно-західній частині Миколаївщини, курс південний.
- БпЛА північніше Запоріжжя, курс південно-західний.
Топ коментарі
+12 Пофистал Дидославний #596248
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+10 віктор федорович #394174
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пока бесполезный руснявоиранский мусор жужжит в нашем воздушном пространстве
жменька обломков нормальных мопедов разнесла НПЗ в Калуге
видимо сетки не помогли
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