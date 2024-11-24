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Киевщину снова атакуют "Шахеды", работает ПВО

ППО на Київщині

Днем 24 ноября 2024 года Киевскую область атакуют вражеские дроны, в регионе снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Шахеды" атаковали Киевщину: пострадавших и попаданий в жилую и критическую инфраструктуру нет

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".

Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.

Автор: 

Киевская область (4120) ПВО (2727) Шахед (960)


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Якісь невловимі дрони, ще з ночі ніяк неможуть їх збити.
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24.11.2024 16:07 Ответить
 
 