Киевщину снова атакуют "Шахеды", работает ПВО

Днем 24 ноября 2024 года Киевскую область атакуют вражеские дроны, в регионе снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".

Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.