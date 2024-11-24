Киевщину снова атакуют "Шахеды", работает ПВО
Днем 24 ноября 2024 года Киевскую область атакуют вражеские дроны, в регионе снова работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО. Как отмечалось, с ночи враг атакует Украину "Шахедами".
Напомним, над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений.
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олексій петренко #550757
показать весь комментарий24.11.2024 16:07 Ответить Мне нравится 0
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