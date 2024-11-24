Над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений

Сегодня, 24 ноября 2024 года, ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов.

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"Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице.

(Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

Попко также отмечает, что сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ запустили в сторону Украины "Шахеды". Также отмечалось, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО.