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Над Киевом уничтожено около 10 "Шахедов": обошлось без пострадавших и разрушений

Шахед над Києвом

Сегодня, 24 ноября 2024 года, ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов.

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Сколько "Шахедов" сбили над Киевом?

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице.
(Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются", - говорится в сообщении.

Попко также отмечает, что сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ запустили в сторону Украины "Шахеды". Также отмечалось, что ночью на Киевщине раздавались взрывы, работали силы ПВО.

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ПВО (2727) Воздушные атаки на Киев (698) Шахед (960)


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24.11.2024 08:03 Ответить
а збивали б на кордоні Сумщини - не приходилось би збивати над Києвом, вони тут табунами заходять і розлітаються по всій країні
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24.11.2024 08:51 Ответить
 
 