Ночью на Киевщине раздались взрывы, работали силы ПВО

В ночь на воскресенье, 24 ноября 2024 года, во время вражеской дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорилось в сообщении, опубликованном в 3.15 ночи.

Сейчас в регионе все еще продолжается воздушная тревога.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ запустили в сторону Украины "Шахеды".