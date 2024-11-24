Ночью на Киевщине раздались взрывы, работали силы ПВО
В ночь на воскресенье, 24 ноября 2024 года, во время вражеской дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорилось в сообщении, опубликованном в 3.15 ночи.
Сейчас в регионе все еще продолжается воздушная тревога.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ запустили в сторону Украины "Шахеды".
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показать весь комментарий24.11.2024 07:22 Ответить Мне нравится 0
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