Россияне атакуют Украину "Шахедами" с северного направления, - Воздушные силы

Россия в очередной раз запустила по территории Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны зашли в воздушное пространство Украины с северного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские БпЛА на Сумщине - курс юго-западный", - говорится в сообщении.

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Перед тем Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.

Сейчас воздушная тревога объявлена в северо-восточных областях.



