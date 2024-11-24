Россияне атакуют Украину "Шахедами" с северного направления, - Воздушные силы
Россия в очередной раз запустила по территории Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны зашли в воздушное пространство Украины с северного направления.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские БпЛА на Сумщине - курс юго-западный", - говорится в сообщении.
Перед тем Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.
Сейчас воздушная тревога объявлена в северо-восточных областях.
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