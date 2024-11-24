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Новости Война
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Россияне атакуют Украину "Шахедами" с северного направления, - Воздушные силы

Шахед

Россия в очередной раз запустила по территории Украины ударные беспилотники. Вражеские дроны зашли в воздушное пространство Украины с северного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские БпЛА на Сумщине - курс юго-западный", - говорится в сообщении.

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Перед тем Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.

Сейчас воздушная тревога объявлена в северо-восточных областях.

Повітряна тривога
Повітряна тривога

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атака (373) дроны (3869) Воздушные силы (2273) воздушная тревога (782)


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