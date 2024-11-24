РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10123 посетителя онлайн
Новости
418 1

Россияне 73 раза в течение дня атаковали Сумщину, зафиксировано почти 200 взрывов

Наслідки російських обстрілів Сумщини

24 ноября россияне совершили 73 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 190 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Хотинская громада: осуществлен танковый обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва), атаки FPV-дронами (7 взрывов), пуски КАБов (2 взрыва).
  • Коровинская громада: зафиксирован ракетный обстрел. В результате попадания повреждены два дома.
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (10 взрывов), FPV-дронами (4 взрыва), БпЛА "Ланцет" (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Белопольская громада: россияне ударили из минометов (15 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов), БпЛА "Ланцет" (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (27 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), БпЛА "Ланцет" (1 взрыв), сбросил ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Также читайте: Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

  • Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), ракетные обстрелы НАР (16 взрывов). Попадание произошло в частный жилой дом, который в результате последующего пожара полностью уничтожен.
  • Свесская громада: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: враг атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (21 взрыв), КАБами (4 взрыва).
  • Эсманьская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Буринская громада: осуществлен удар БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв). В результате повреждены 3 дома (выбиты окна, разрушены крыши).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: под ударами 3 района, поврежден газопровод и гражданская инфраструктура. ФОТО

Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3029)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А геніально Сумщину захистили, потужною курською операцією...
показать весь комментарий
24.11.2024 22:45 Ответить
 
 