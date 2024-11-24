Россияне 73 раза в течение дня атаковали Сумщину, зафиксировано почти 200 взрывов
24 ноября россияне совершили 73 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 190 взрывов.
Об этом пишет пресс-служба Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности
- Хотинская громада: осуществлен танковый обстрел (6 взрывов), артиллерийские обстрелы (23 взрыва), атаки FPV-дронами (7 взрывов), пуски КАБов (2 взрыва).
- Коровинская громада: зафиксирован ракетный обстрел. В результате попадания повреждены два дома.
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (10 взрывов), FPV-дронами (4 взрыва), БпЛА "Ланцет" (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Белопольская громада: россияне ударили из минометов (15 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (6 взрывов), БпЛА "Ланцет" (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (7 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (27 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), БпЛА "Ланцет" (1 взрыв), сбросил ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Великописаревская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва), ракетные обстрелы НАР (16 взрывов). Попадание произошло в частный жилой дом, который в результате последующего пожара полностью уничтожен.
- Свесская громада: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Середино-Будская громада: враг атаковал FPV-дроном (1 взрыв).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (21 взрыв), КАБами (4 взрыва).
- Эсманьская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
- Буринская громада: осуществлен удар БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв). В результате повреждены 3 дома (выбиты окна, разрушены крыши).
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Порохобандерівець
показать весь комментарий24.11.2024 22:45 Ответить Мне нравится 0
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