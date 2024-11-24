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Росіяни 73 рази протягом дня атакували Сумщину, зафіксовано майже 200 вибухів

Наслідки російських обстрілів Сумщини

24 листопада росіяни здійснили 73 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 190 вибухів. 

Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Хотінська громада: здійснено танковий обстріл (6 вибухів), артилерійські обстріли (23 вибухи), атаки FPV-дронами (7 вибухів), пуски КАБів (2 вибухи).
  • Коровинська громада: зафіксовано ракетний обстріл. Внаслідок влучання пошкоджено два будинки.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (10 вибухів), FPV-дронами (4 вибухи), БпЛА "Ланцет" (2 вибухи), скинув ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (15 вибухів), артилерії (8 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів), БпЛА "Ланцет" (1 вибух) та скинули ВОГ з БПЛА (7 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог бив з артилерії (27 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), БпЛА "Ланцет" (1 вибух), скинув ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Також читайте: Ворог запускає КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

  • Великописарівська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи), ракетні обстріли НАР (16 вибухів). Влучання відбулося в приватний житловий будинок, який внаслідок подальшої пожежі повністю знищений.
  • Свеська громада: відбулася атака FPV-дронами (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ворог атакував FPV-дроном (1 вибух).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (21 вибух), КАБами (4 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Шалигинська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.
  • Буринська громада: здійснено удар БпЛА типу "Шахед" (1 вибух). Внаслідок пошкоджено 3 будинки (вибиті вікна, зруйновані дахи).

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Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664)


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А геніально Сумщину захистили, потужною курською операцією...
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24.11.2024 22:45 Відповісти
 
 