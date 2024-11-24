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Сутки на Донетчине: под ударами 3 района, поврежден газопровод и гражданская инфраструктура. ФОТО

За прошедшие сутки, 23 ноября 2024 года, войска РФ продолжали наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о пострадавших за сутки не поступала.

Покровский район

По данным ОВА, в Покровске повреждены хозяйственная постройка и газопровод. Под огнем Гродовская громада.

Краматорский район

"В Заре Ильиновской громады повреждены 5 объектов. Обстреляны окраины Константиновской и Лиманской громад", - говорится в сообщении.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома, еще 2 - в Дроновке. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.

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наслідки обстрілів Донеччини

Также отмечается, что за сутки с линии фронта эвакуированы 120 человек, в том числе 9 детей.

Автор: 

обстрел (26995) Донецкая область (9570)


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Коли орки знищать весь бамбас, то ***** обов'язково почне вимагати від нас репарацій на відновлення «асвабожденних республік».
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24.11.2024 09:44 Ответить
а мотузку та мило, не вимагатиме?, ні??
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24.11.2024 09:52 Ответить
 
 