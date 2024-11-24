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Новости Война
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Враг имеет продвижение на Курщине, Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТА

В субботу, 23 ноября, российские захватчики продвинулись в Донецкой, Харьковской областях, а также на Курщине.

Об этом в Telegram сообщили анилитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области есть продвижение врага возле Раздольного, Большой Новоселки, а также Нелиповки на Торецком направлении.

На Кураховском направлении зафиксировано продвижение захватчиков вблизи Ильинцев, Романовки, Елизаветовки и населенного пункта Берстки.

Кроме этого, в Донецкой области враг имеет успехи у Пушкино, Юриино и Петровки.

На Харьковщине есть продвижение оккупантов в Кругляковке. А на Курщине - возле Гордеевки.

Мапа просування ворога

Мапа просування ворога

Мапа просування ворога

Мапа просування ворога

Мапа просування ворога

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Автор: 

армия РФ (19123) Донецкая область (9570) Курск (1088) Харьковская область (734) Нелеповка (6) Раздольное (7) Кругляковка (11)


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Топ комментарии
+32
таке складається враження, що наступ кацапів пришвидшується пропорційно кількости планів зеленого виродка...
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24.11.2024 02:01
+26
Воно так буває, коли країною керують невігласи - лозунги та плани в ефірі, просьори та провали в реалі.
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24.11.2024 03:44
+24
Заголовок має бути таким: Ворог продовжує контролювати Банкову, тому має просування на Курщині, Донеччині та Харківщині.
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24.11.2024 03:37
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таке складається враження, що наступ кацапів пришвидшується пропорційно кількости планів зеленого виродка...
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24.11.2024 02:01 Ответить
І де ці плани?
Їх хтось десь виконує?
Тиша як на цвинтарі.
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24.11.2024 09:16 Ответить
Ніт, ну як то?! Навіщо виконувати усе те, про що розповідає шмарофон? Самі поміркуйте: якщо... те-во... вдасться виконати, то... по шмарофону не буде про що розповідати. А коли так, то його доведеться закрити. Отже, і казенне бабло розпиляти не вийде. А це - страшна та чорна біда.
Невже Ви думаєте, що зє!-3,14здобратія на таке добровільно піде?..
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24.11.2024 21:02 Ответить
Зелена гидота «зливає» Украину,та українців.
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24.11.2024 02:57 Ответить
Заголовок має бути таким: Ворог продовжує контролювати Банкову, тому має просування на Курщині, Донеччині та Харківщині.
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24.11.2024 03:37 Ответить
А раніше не контролював? Коли наші наступали?
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24.11.2024 19:40 Ответить
Воно так буває, коли країною керують невігласи - лозунги та плани в ефірі, просьори та провали в реалі.
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24.11.2024 03:44 Ответить
Совок нагадує. Постійні плани та п'ятирічки, догонім пєрєгонім, а в реалі - злидні, сірість та вбогість. Зелені - це недозрілі червоні.
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24.11.2024 11:14 Ответить
Це працює План Перемоги від ЗЕ та дЕрьмака який виконує Сирок та його команда сраколизів.
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24.11.2024 04:06 Ответить
ну а що ви хотіли мерзота при владі
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24.11.2024 04:39 Ответить
Це москалі користуються тим, що найвеличніший пише план.Є інфа,що він його допише до кінця року. Тоді їм і пасочки. Так що тримаймося, все під контролем.
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24.11.2024 08:23 Ответить
Країна експертів та контролерів.
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24.11.2024 08:37 Ответить
Просрати все! Ось план зебілів...
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24.11.2024 08:41 Ответить
З чого путену хотіти перемов,коли його війська просуваються вперед?
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24.11.2024 08:45 Ответить
Вельми поважні!
Може вже час оголосити офіційно війну рф, а не ховатись за героїчним супротивом?!
Називайте речі такими, якими вони є насправді.
А насправді, ворожа російська орда наступає не лише бліц-швидко, але й масштабно, по всій лінії зіткнення, і фронт розтягнутий на тисячі кілометрів.
Вже закордонні ЗМІ ( CNN, BBC, NBC) посилаючись на джерела у Білому Домі чітко навіть плани ворого повідомили, а саме: Сумська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області - активізація бойових дій до повного їх захоплення, а також початок локальних з розверненням мастабних бойових дій в Чернігівській області, що вже надзвичайно є критичним.
Одещина, Миколаївщина, Херсонщина атакуються не менше, і ворог абсолютно впевнений у їх захопленні!
А що на це все думають наші закордонні партнери???
Чи й надалі їх влаштовує Україна як буферна зона та полігон для випробовування зброї рф??!!
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24.11.2024 09:24 Ответить
Навіщо? Щоб програти з тріском і підписувати ганебну капітуляцію? Так хоч за планами з "справедливим миром" сховаються.
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24.11.2024 11:16 Ответить
В сиру землю його зховають, при чому, - дуже вже скоро.
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24.11.2024 15:45 Ответить
Якщо згадати січень 2022, то рейтинги зеленського та його слуг стрімко валилися. У зеленського тоді був рейтинг 27% (у Пороха 25,5%), у слуг зеленського було 6% (у ЄС 25%). Тобто вже у 2022 політичний проект "слуга народа" на чолі з ЗЕлідором вже б закінчився. Бо в парламенті вже був законопроект по проведенню позачергових парламентських виборів або навесні або восени 2022. Все це чудово бачив та розумів ***** в кремлі. Тож ІМХО початок широкомасштабної війни це й намагання москалоти врятувати при владі зелену наволоч, бо вони чудово розуміли що під час війни вибори неможливі, при владі буде чотириразовий ухилянт з ватним совковим менталітетом, який допоможе їм дотиснути Україну з середини, поки вони будуть атакувати зовні.
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24.11.2024 10:04 Ответить
Можливо, що янукович мав стати новим малолукашенком...не вийшло...папитка №2...
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24.11.2024 19:05 Ответить
Нам надають стільки коштів, зброї, + донати з усього світу, а ми все відступаємо.
Йде планомірна здача території,
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24.11.2024 11:06 Ответить
А питань через постійний відступ до Головкому і Верховного Головкому, ні у кого немає? Військові кажуть, що фронти посипалися. Де реакція влади? Дурнуваті плани, які висираються один за одним? Де зупинять кацапів, яким містам евакуюватися? Чи знову - усі на шашлики? Країна мрій, блд.
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24.11.2024 11:19 Ответить
Пропоную посадити сирського.
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24.11.2024 13:07 Ответить
Мар'яшо, перелогінься.
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24.11.2024 21:08 Ответить
Официально пока не прошло, или иди знай. Но вроде кацапы полностью уничтожили сегодня Кураховскую Тэц. Отопления не будет в таком случае окончательно.
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24.11.2024 22:09 Ответить
 
 