Враг имеет продвижение на Курщине, Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТА

В субботу, 23 ноября, российские захватчики продвинулись в Донецкой, Харьковской областях, а также на Курщине.

Об этом в Telegram сообщили анилитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

В Донецкой области есть продвижение врага возле Раздольного, Большой Новоселки, а также Нелиповки на Торецком направлении.

На Кураховском направлении зафиксировано продвижение захватчиков вблизи Ильинцев, Романовки, Елизаветовки и населенного пункта Берстки.

Кроме этого, в Донецкой области враг имеет успехи у Пушкино, Юриино и Петровки.

На Харьковщине есть продвижение оккупантов в Кругляковке. А на Курщине - возле Гордеевки.

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