Враг имеет продвижение на Курщине, Донетчине и Харьковщине, - DeepState. КАРТА
В субботу, 23 ноября, российские захватчики продвинулись в Донецкой, Харьковской областях, а также на Курщине.
Об этом в Telegram сообщили анилитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
В Донецкой области есть продвижение врага возле Раздольного, Большой Новоселки, а также Нелиповки на Торецком направлении.
На Кураховском направлении зафиксировано продвижение захватчиков вблизи Ильинцев, Романовки, Елизаветовки и населенного пункта Берстки.
Кроме этого, в Донецкой области враг имеет успехи у Пушкино, Юриино и Петровки.
На Харьковщине есть продвижение оккупантов в Кругляковке. А на Курщине - возле Гордеевки.
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Їх хтось десь виконує?
Тиша як на цвинтарі.
Невже Ви думаєте, що зє!-3,14здобратія на таке добровільно піде?..
Може вже час оголосити офіційно війну рф, а не ховатись за героїчним супротивом?!
Називайте речі такими, якими вони є насправді.
А насправді, ворожа російська орда наступає не лише бліц-швидко, але й масштабно, по всій лінії зіткнення, і фронт розтягнутий на тисячі кілометрів.
Вже закордонні ЗМІ ( CNN, BBC, NBC) посилаючись на джерела у Білому Домі чітко навіть плани ворого повідомили, а саме: Сумська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області - активізація бойових дій до повного їх захоплення, а також початок локальних з розверненням мастабних бойових дій в Чернігівській області, що вже надзвичайно є критичним.
Одещина, Миколаївщина, Херсонщина атакуються не менше, і ворог абсолютно впевнений у їх захопленні!
А що на це все думають наші закордонні партнери???
Чи й надалі їх влаштовує Україна як буферна зона та полігон для випробовування зброї рф??!!
Йде планомірна здача території,