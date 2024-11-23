Ситуация возле Часова Яра остается непростой, враг пытается захватить город, - 24 ОМБр

Российские захватчики начали обстреливать Часов Яр из всех видов артиллерийского вооружения и авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне.Новини" рассказал представитель 24 ОМБр им. Короля Данила Андрей Полухин.

"Атакуют из ствольной артиллерии, с закрытых позиций танками, очень активно используют дроны - как сбросы, так и камикадзе, а также КАБы", - говорится в сообщении.

Военный отметил, что за последние сутки противник пытался штурмовать позиции украинских военных, однако успеха не имел. Враг использует сейчас тактику малых групп, пытается проникнуть в тыл позиций, чтобы вести там свою оперативную деятельность. Эти группы, хоть и проникают в тыл, но остаются заблокированными - без возможности поднести боекомплект, получить подкрепление или наладить снабжение. Группы со временем себя обнаруживают и уничтожаются.

"Против наших ребят стоят регулярные части ВС РФ - бойцы, которых готовят к боевым действиям в условиях городской застройки и войны дронов. Они хорошо экипированы и готовы к проведению штурмов", - отметил представитель 24 ОМБр.

Напомним, в громаде Часова Яра, что в Донецкой области, остается 304 человека. Эвакуация из города пока затруднена, за последние дни люди не выезжали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг накапливает силы в районе Часова Яра, сидят в норах и подвалах и ждут усиления, - ОТГ "Луганськ"