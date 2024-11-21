Враг накапливает силы в районе Часова Яра, сидят в норах и подвалах и ждут усиления, - ОТГ "Луганськ"

Россияне собрали значительную группировку войск и пытаются накапливаться в районе Часова Яра, порой безвылазно ожидая усиления в подвалах и норах.

Как информирует Цензор.НЕТ, в комментарии LIGA.net рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганськ" Анастасия Бобовникова.

Она подчеркнула, что сейчас оккупанты пытаются перейти канал Сиверский Донец - Донбасс, который выполняет роль фортификационного сооружения между врагом и Силами обороны.

Канал, в котором уже нет воды, они перебегают малыми пехотными группами и пытаются накапливаться уже за ним, собственно, возле Часова Яра.

"Россияне прячутся в норах или подвалах. Могут сидеть там безвылазно. И ждут, пока еще кто-то до них добежит. Ожидать, пока накопится достаточно сил для штурма, они могут очень долго. Из одного перехвата знаем, что они сидели так около 10 дней без еды и воды", - рассказала Бобовникова.

Также враг активно проводит разведку, отметила пресс-секретарь ВСУ.

"Просто посылают вперед личный состав: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - так и будет. То есть это даже не разведка боем, это разведка мясом. В таком формате они могут добежать неизвестно куда", - сообщила Бобовникова, отметив, что именно эта тактика привела к появлению дезинформации якобы продвижения россиян к центру Часова Яра.

Напомним, в Часовом Яре оккупанты пытаются подобраться к украинским позициям незаметно. Для этого используют специальные плащи или одеяла, которые закрывают тепловой сигнал от украинских дронов и тепловизоров.

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