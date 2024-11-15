Российские захватчики меняют тактику в Часовом Яре, пытаются пересечь канал Сиверский Донец - Донбасс, - 24-я ОМБр

В Часовом Яре оккупанты пытаются подобраться к украинским позициям незаметно. Для этого используют специальные плащи или одеяла, которые закрывают тепловой сигнал от украинских дронов и тепловизоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Новини" рассказал представитель пресс-службы 24-й механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин.

Враг продолжает придумывать различные попытки пересечь канал Сиверский Донец - Донбасс, по которому проходит наша линия обороны.

"Но когда они переходят и имеют возможность закрепиться в какой-то из руин, они практически остаются заблокированными. К ним не могут ни подойти, ни сбросить какое-то снабжение, ни предоставить какое-то подкрепление", - рассказал Полухин.

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Ранее сообщалось, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ в Часовом Яре, но им не удается закрепиться.