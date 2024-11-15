Російські загарбники змінюють тактику у Часовому Яру, намагаються перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, - 24 ОМБр
У Часовому Яру окупанти намагаються підібратися до українських позиції непомітно. Для цього використовують спеціальні плащі або ковдри, які закривають тепловий сигнал від українських дронів та тепловізорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів представник пресслужби 24 механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.
Ворог продовжує вигадувати різноманітні спроби перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, по якому проходить наша лінія оборони.
"Але коли вони переходять і мають змогу закріпитися в якійсь із руїн, вони практично лишаються заблокованими. До них не можуть підійти, ні скинути якесь постачання, ні надати якогось підкріплення", - розповів Полухін.
Раніше повідомлялось, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру, але їм не вдається закріпитися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль