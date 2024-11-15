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Російські загарбники змінюють тактику у Часовому Яру, намагаються перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, - 24 ОМБр

яр,часів

У Часовому Яру окупанти намагаються підібратися до українських позиції непомітно. Для цього використовують спеціальні плащі або ковдри, які закривають тепловий сигнал від українських дронів та тепловізорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів представник пресслужби 24 механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

Ворог продовжує вигадувати різноманітні спроби перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, по якому проходить наша лінія оборони.

"Але коли вони переходять і мають змогу закріпитися в якійсь із руїн, вони практично лишаються заблокованими. До них не можуть підійти, ні скинути якесь постачання, ні надати якогось підкріплення", - розповів Полухін.

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Раніше повідомлялось, що росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ в Часовому Яру, але їм не вдається закріпитися.

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (252) Часів Яр (327)


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15.11.2024 12:58 Відповісти
То шо, тепер на тепловізори донатити не треба?
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15.11.2024 13:15 Відповісти
 
 