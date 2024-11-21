Ворог накопичує сили у районі Часового Яру, сидять у норах та підвалах та чекають на посилення, - ОТУ "Луганськ"
Росіяни зібрали значне угруповання військ та намагаються накопичуватися в районі Часового Яру, часом безвилазно очікуючи на посилення в підвалах і норах.
Як інформує Цензор.НЕТ, в коментарі LIGA.net розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Вона наголосила, що зараз окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець - Донбас, який виконує роль фортифікаційної споруди між ворогом та Силами оборони.
Канал, у якому вже немає води, вони перебігають малими піхотними групами та намагаються накопичуватись уже за ним, власне, біля Часового Яру.
"Росіяни ховаються в норах чи підвалах. Можуть сидіти там безвилазно. І чекають, поки ще хтось до них добіжить. Очікувати, поки накопичиться достатньо сил для штурму, вони можуть дуже довго. З одного перехоплення знаємо, що вони сиділи так близько 10 днів без їжі та води", – розповіла Бобовнікова.
Також ворог активно проводить розвідку, зазначила речниця ЗСУ.
"Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди", – повідомила Бобовнікова, наголосивши, що саме ця тактика призвела до появи дезінформації нібито просування росіян до центру Часового Яру.
Нагадаємо, у Часовому Яру окупанти намагаються підібратися до українських позиції непомітно. Для цього використовують спеціальні плащі або ковдри, які закривають тепловий сигнал від українських дронів та тепловізорів.
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