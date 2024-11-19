Доба на Донеччині: РФ 15 разів обстрілювала область. Загинули 3 особи, 7 поранених

Внаслідок російських обстрілів 18 листопада відомо про 3 загиблих та 7 поранених.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Поранено 1 особу в Кураховому, у Дачному пошкоджено 5 будинків. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок.

Краматорський район

В Озерному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. В Зорі Іллінівської громади пошкоджено 4 об'єкти. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, промислове приміщення, газогін і 6 транспортних засобів.

Бахмутський район

У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення.

Протягом доби окупанти 15 разів били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 251 людину, зокрема 25 дітей.

18 листопада внаслідок обстрілів РФ загинули 3 жителів Донеччини - 2 у Костянтинівці і 1 у Сіверську. 7 осіб поранено.

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