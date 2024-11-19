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Новости Война
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Сутки на Донетчине: РФ 15 раз обстреливала область. Погибли 3 человека, 7 раненых

Обстріли Донеччини 18 листопада: наслідки

В результате российских обстрелов 18 ноября известно о 3 погибших и 7 раненых.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Ранен 1 человек в Курахово, в Дачном повреждены 5 домов. В Мирнограде ранен человек, поврежден дом.

Краматорский район

В Озерном Лиманской громады повреждены 4 дома. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 объекта. В Константиновке 2 человека погибли и 5 ранены, повреждены 9 частных домов, 2 многоэтажки, магазин, промышленное помещение, газопровод и 6 транспортных средств.

Бахмутский район

В Сиверске 1 человек погиб, повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, многоэтажка и 2 нежилых помещения.

В течение суток оккупанты 15 раз били по Донецкой области. С линии фронта эвакуирован 251 человек, в том числе - 25 детей.

18 ноября в результате обстрелов РФ погибли 3 жителей Донетчины: 2 - в Константиновке и 1 - в Сиверске. 7 человек ранены.

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Автор: 

обстрел (26928) Часов Яр (316) Мирноград (48) Северск (71) Константиновка (1727) Озерное (1) Курахово (122) Дачное (18) Заря (1)


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