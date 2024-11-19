Оккупанты за минувшие сутки нанесли 9 авиаударов по Запорожской области

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 458 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Малой Токмачке, Новоандреевке и Белогорью. А также:

239 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Преображенку, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку.

202 артудара нанесены по территории Лобкового, Орехова, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

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