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Окупанти минулої доби завдали 9 авіаударів по Запорізькій області

Обстріли Запорізької області 18 листопада

Протягом минулої доби російські загарбники завдали 458 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ  здійснили 9 авіаційних ударів по Малій Токмачці, Новоандріївці та Білогір'ю. А також:

  • 239 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
  • 8 обстрілів з РСЗВ накрили Преображенку, Малу Токмачку, Новоданилівку та Новоандріївку.
  • 202 артудари завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівка.

"Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

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Автор: 

обстріл (28392) Запорізька область (3594) Мала Токмачка (4) Білогір’я (1) Новоандріївка (1)


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