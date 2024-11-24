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Враг запускает КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБ на Сумщину

Утром 24 ноября 2024 года войска РФ запускают КАБы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне в течение дня обстреляли 6 громад на Сумщине: сбрасывали мины и атаковали FPV-дронами.

Автор: 

Сумская область (3029) Воздушные силы (2273) КАБ (352)


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