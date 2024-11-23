Ночью на Сумщине сбили 9 "Шахедов". Россияне атаковали из минометов и БпЛА две громады на пограничные
Сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов".
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Информация о последствиях российской атаки пока не приведена.
Также отмечается, что всего с начала года подразделения ПВО области уничтожили 570 российских беспилотников.
Ситуация на границе
Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из минометов (1 взрыв), сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
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Виталий #548501
показать весь комментарий23.11.2024 10:14 Ответить Мне нравится 0
Grigoriy1959 #595881
показать весь комментарий23.11.2024 22:34 Ответить Мне нравится 0
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