Ночью на Сумщине сбили 9 "Шахедов". Россияне атаковали из минометов и БпЛА две громады на пограничные

Сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Информация о последствиях российской атаки пока не приведена.

Также отмечается, что всего с начала года подразделения ПВО области уничтожили 570 российских беспилотников.

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Ситуация на границе

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).

Хотинская громада: россияне ударили из минометов (1 взрыв), сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

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