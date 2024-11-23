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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью на Сумщине сбили 9 "Шахедов". Россияне атаковали из минометов и БпЛА две громады на пограничные

ппо на Сумщині

Сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Информация о последствиях российской атаки пока не приведена.

Также отмечается, что всего с начала года подразделения ПВО области уничтожили 570 российских беспилотников.

Читайте: Войска РФ обстреляли 9 громад на Сумщине: применили дроны, артиллерию и минометы

Ситуация на границе

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская и Белопольская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне ударили из минометов (1 взрыв), сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

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Автор: 

ПВО (2721) Сумская область (3019) Шахед (955)


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Что-то нигде не было информации про такое количество "шахедов"...Была информация про вероятные пуски с Брянска, писали про 2 бпла, но тревога длилась не особо долго. Где они их сбили? Или просто нарисовали себе очередную "победу"?
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23.11.2024 10:14 Ответить
Чувак, повітряна тривога була цілу ніч. Та й взагалі останнім часом її вже не скасовують, бо Шахеди літають. А ЧЬТО ПІСАЛІ В Брянскіх ізвєстіях нам і не цікаво !
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23.11.2024 22:34 Ответить
 
 