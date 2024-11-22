Войска РФ обстреляли 9 громад на Сумщине: применили дроны, артиллерию и минометы

В течение 22 ноября российские войска совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 127 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Великописаревская громада: произошла атака FPV-дронов (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (6 взрывов).

Белопольская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады. Также состоялась атака FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (12 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), сбросил ВОГ с БпЛА (12 взрывов).

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Середино-Будская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (10 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Верхнесыроватская громада: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).

Миропольская громада: произошли атаки FPV-дронами (6 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (13 взрывов).

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Напомним, 21 ноября власти поселка Краснополье Сумской области объявили обязательную эвакуацию населения в более безопасные районы.