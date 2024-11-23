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Россияне в течение дня обстреляли 6 громад на Сумщине: сбрасывали мины и атаковали FPV-дронами

Авіаудар по Сумщині 8 листопада

В течение 23 ноября российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).
  • Белопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
  • Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Напомним, сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов".

Автор: 

обстрел (26975) Сумская область (3019)


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а що там амєріканські трампісти бекають разом з зеленими недоумками?
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23.11.2024 22:14 Ответить
 
 