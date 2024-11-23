Россияне в течение дня обстреляли 6 громад на Сумщине: сбрасывали мины и атаковали FPV-дронами
В течение 23 ноября российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).
- Белопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
- Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
Напомним, сегодня ночью, 23 ноября, в небе над Сумской областью зенитчики сбили 9 вражеских "Шахедов".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саша паламарчук
показать весь комментарий23.11.2024 22:14 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль