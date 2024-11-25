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Рашисти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

КАБ на Сумщині

Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямки Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Інформації про наслідки запуску КАБів на Сумщину наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над власними КАБами, - начальник Генштабу Баргилевич

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі над Сумщиною знищено 17 "Шахедів".

Автор: 

Сумська область (3664) Повітряні сили (2630) КАБ (355)


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Чому наші ракетні війська не збивають російські літаки? Скільки буде тривати цей "безпредел"?
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25.11.2024 09:18 Відповісти
Москалі збільшили дальність планування кабів, завдяки установці двигуна, на 120 км....
А наші, третій рік думають як прикрутити два стабілізатора до каба, зробивши його плануючим....
Але якщо у нас, все піде як з мінометними мінами, я навіть не знаю що краще, коли вони є, чи їх немає, і їх надають союзники.
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25.11.2024 09:24 Відповісти
 
 