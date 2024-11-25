Рашисти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямки Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину", - йдеться у повідомленні.
Інформації про наслідки запуску КАБів на Сумщину наразі немає.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі над Сумщиною знищено 17 "Шахедів".
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А наші, третій рік думають як прикрутити два стабілізатора до каба, зробивши його плануючим....
Але якщо у нас, все піде як з мінометними мінами, я навіть не знаю що краще, коли вони є, чи їх немає, і їх надають союзники.