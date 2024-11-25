Рашисти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Зранку 25 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби у напрямки Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину", - йдеться у повідомленні.

Інформації про наслідки запуску КАБів на Сумщину наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі над Сумщиною знищено 17 "Шахедів".