Україна працює над власними КАБами, - начальник Генштабу Баргилевич
Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.
Баргилевич зазначив, що найбільший запас авіаційних бомб, який дістався в спадок від Радянського Союзу, перебуває на території Росії.
Однак Україна, за його словами, працює над власними КАБами.
"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - сказав начальник Генштабу.
Раніше повідомлялося, що Україна виготовила перші 100 ракет цього року.
Топ коментарі
+43 Мосий Шило
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+22 Ostap B #595458
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Та й ф16 є.
треба робити аналоги ШтормШедоу, низьковисотні малопомітні ракети на 300-500км
"За кілька тижнів у https://suspilne.media/tag/zsu/ Збройних Силах України почнуть випробовувати https://suspilne.media/tag/zbroa/ керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.
Про це начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов https://www.radiosvoboda.org/a/news-holubtsov-aviabomby-********/32985328.html розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.
Як відзначив Голубцов, зараз йдуть роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.
"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - повідомив Голубцов."
У нас немає чим скидати ті каби з великою висоти, кацапи відразу все позбивають
Не позорся чоловіче.
І почитай трохи про використання нами плануючих бомб західного зразка, які за ідеальних умов летять на 70 км.