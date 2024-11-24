УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7782 відвідувача онлайн
Новини
5 572 66

Україна працює над власними КАБами, - начальник Генштабу Баргилевич

Україна працює над власними КАБами - Баргилевич

Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич зазначив, що найбільший запас авіаційних бомб, який дістався в спадок від Радянського Союзу, перебуває на території Росії. 

Однак Україна, за його словами, працює над власними КАБами.

 "Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - сказав начальник Генштабу.

Раніше повідомлялося, що Україна виготовила перші 100 ракет цього року.

Читайте також: Україна нарощує виробництво дешевих дронів, які невразливі до РЕБ, - WSJ

Автор: 

виробництво (1628) Баргилевич Анатолій (15) КАБ (355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Так,як над мінами попрацювали?
показати весь коментар
24.11.2024 22:42
+22
йшов 3 рік війни ..вони працюють
показати весь коментар
24.11.2024 22:43
+22
Зепольйону ж треба щось казати щовечора. Зара казатиме про мільярди кабів.
показати весь коментар
24.11.2024 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так,як над мінами попрацювали?
показати весь коментар
24.11.2024 22:42 Відповісти
с языка сорвал хаххаахахаха
показати весь коментар
24.11.2024 22:51 Відповісти
та мабуть в усіх, не тільки в тебе(((
показати весь коментар
24.11.2024 23:23 Відповісти
а ти спльовуй
показати весь коментар
25.11.2024 07:49 Відповісти
А там і рукою подати.
показати весь коментар
24.11.2024 23:07 Відповісти
це чергове балабольство для вух вкраїнчиків з короткою пам'ятью. Перша згадка про українські КАьи була у квітні 100% і здається чув ще восени 2023 року. Скоріше за все гроші вкрали.
показати весь коментар
25.11.2024 08:47 Відповісти
Сергій Голубцов виявився балаболом.
показати весь коментар
25.11.2024 09:41 Відповісти
А треба змусити нато ввести війська.
показати весь коментар
24.11.2024 22:42 Відповісти
Зранку читав, що Трампа дуже закікавили багаті на рідкоземельні елементи, на які багата Украіна. І не хоче щоб дістались параші. І нібито є такий таємний пункт в плані статиста-планувальника і нібито вже йдуть перемовини про взаємовигідні умови.
показати весь коментар
24.11.2024 23:15 Відповісти
Краще вже нехай штати командують, ніж ці зелені більшовики, чи ще гірше - кацапам дістанеться.
показати весь коментар
24.11.2024 23:38 Відповісти
йшов 3 рік війни ..вони працюють
показати весь коментар
24.11.2024 22:43 Відповісти
присмокталися до бюджетної цицьки, глисти Каломойського
показати весь коментар
25.11.2024 00:23 Відповісти
Зепольйону ж треба щось казати щовечора. Зара казатиме про мільярди кабів.
показати весь коментар
24.11.2024 22:45 Відповісти
не підказуй ))..я вже ригати стомився.
показати весь коментар
24.11.2024 22:46 Відповісти
А нашо? Ми ж гуманні,а то лиш ***** вінават,а мірниє люді расєянє...(((
показати весь коментар
24.11.2024 22:46 Відповісти
А скидати чим мігами які є легкими мішенями при наближенні 70км до лінії зіткнення. Краще б над ракетами працювали повітря-земля.
показати весь коментар
24.11.2024 22:48 Відповісти
Ну не такі вже легкі мішені раз рашиські й досі літають-скидають.
Та й ф16 є.
показати весь коментар
24.11.2024 23:08 Відповісти
В англії воно здалеку все красиво виглядає, а Ф16 не беруть участь тому, що за ними буде полювання, а їх кількість не дозволяє отримати паритет в повітрі.
показати весь коментар
24.11.2024 23:17 Відповісти
Добре там пруцуйте! А не то....
показати весь коментар
24.11.2024 22:52 Відповісти
Поки Україна "напрацює" хоча б своїх 10 КАБів, то вже всі літаки повибивають, чи війна закінчиться.
показати весь коментар
24.11.2024 22:52 Відповісти
Потрібні "довгі" ракети - бо цих бомберів кацапи позбивають
показати весь коментар
24.11.2024 22:53 Відповісти
Тож "паляницю" показували. Кросівоє. І де вони?
показати весь коментар
24.11.2024 22:57 Відповісти
Масштабують - мабуть
показати весь коментар
24.11.2024 23:02 Відповісти
120 міни вже намасштабували... А це далеко не дроноракета...
показати весь коментар
24.11.2024 23:07 Відповісти
у час коли Ізраіль виготовляє міни які летять по заданим координатам, як екскалібури, наші умільці не здатні зберегти у сухості пороха, та дотримання точних розмірів.
показати весь коментар
24.11.2024 23:20 Відповісти
За порох не скажу, а от що верстатники вимерли як клас - це факт.
показати весь коментар
25.11.2024 00:02 Відповісти
За порох можете подивитись в крайньосу стрімі Бутусова
показати весь коментар
25.11.2024 00:31 Відповісти
Їх тцк могилізували....
показати весь коментар
25.11.2024 11:05 Відповісти
Кого, пенсіонерів? Адже ті, хто навчався на верстатника при совку, вже на пенсії, або скоро будуть, а нове, "незалежне" покоління - або менеджери, або наркомани.
показати весь коментар
25.11.2024 13:45 Відповісти
Тих - хто ще знав різницю між "болтом і гайкою"
показати весь коментар
25.11.2024 14:06 Відповісти
Нах цей пізд..ж, щоб зайвий раз показати, що ніхера не зроблено та не робиться? Ну й так все ясно. Якщо б робили, то діями б показували
показати весь коментар
24.11.2024 22:58 Відповісти
Берётся Шаттл с Чонгара, добавляются крылья из асфальта и кокс для весёлости. КАБ готов.
показати весь коментар
24.11.2024 22:59 Відповісти
Насколько я помню, еще летом обещали что вот-вот начнутся уже толи испытания, толи производство КАБов...
показати весь коментар
24.11.2024 23:01 Відповісти
Мiни вже виробили...((
показати весь коментар
24.11.2024 23:02 Відповісти
І з чого їх пускати будемо?
показати весь коментар
24.11.2024 23:05 Відповісти
Скорійше би.
показати весь коментар
24.11.2024 23:06 Відповісти
забій. Це казка від зеленіх підарів.
показати весь коментар
24.11.2024 23:12 Відповісти
КАБи Україні зовсім не потрібні, бо скидувати ці бомби потрібно на великий висоті і не далеко від лінії зіткнення, для С-400 або Су-35 такий літак буде занабто легка здобич
треба робити аналоги ШтормШедоу, низьковисотні малопомітні ракети на 300-500км
показати весь коментар
24.11.2024 23:42 Відповісти
Якщо "легка" здобичь то чому рашиські й досі літають?
показати весь коментар
24.11.2024 23:50 Відповісти
бо у нас відсутня ППО дальньої дії
показати весь коментар
25.11.2024 00:43 Відповісти
Не можуть скопіювати? Настількі тупі?
показати весь коментар
24.11.2024 23:08 Відповісти
з асфальту не получається, не висточає белоруського бітуму.
показати весь коментар
24.11.2024 23:11 Відповісти
Ну як мозку нема, то не вставиш.
показати весь коментар
24.11.2024 23:23 Відповісти
Новость от 9 июня 2024

"За кілька тижнів у https://suspilne.media/tag/zsu/ Збройних Силах України почнуть випробовувати https://suspilne.media/tag/zbroa/ керовані авіабомби (КАБи) українського виробництва.

Про це начальник авіації командування Повітряних Сил ЗСУ Сергій Голубцов https://www.radiosvoboda.org/a/news-holubtsov-aviabomby-********/32985328.html розповів в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

Як відзначив Голубцов, зараз йдуть роботи з переобладнання і створення своїх коригованих авіабомб на базі звичайних вільнопадаючих.

"Там є конструктивні деякі нюанси, треба підібрати крило, GPS-модуль, а також модуль управління. Через декілька тижнів ми маємо розпочати перші випробування перших партій таких бомб, вже українських", - повідомив Голубцов."
показати весь коментар
24.11.2024 23:11 Відповісти
брехня. гроші спиз*дили на розробки
показати весь коментар
24.11.2024 23:13 Відповісти
Влітку зеленський збрехав, що вже є свої КАБи, нарощуємо виробництво. З квітня авіація не прилетіла жодного разу з КАБами. Цілі- жирні. КП бат, КП бригади.
показати весь коментар
24.11.2024 23:10 Відповісти
максимум на яку вістрань будуть летіти наші каби, це лінія лбз чи найближчий тил, як зараз кидають jdam та французькі аналоги.
У нас немає чим скидати ті каби з великою висоти, кацапи відразу все позбивають
показати весь коментар
24.11.2024 23:23 Відповісти
фахівець біля авіаційного ураження? не ганьбись, не пиши там, де клепки немає.
показати весь коментар
24.11.2024 23:27 Відповісти
Ну сорі пане, не впізнав у вас пілота Міга чи сушки 24 тої.
Не позорся чоловіче.
І почитай трохи про використання нами плануючих бомб західного зразка, які за ідеальних умов летять на 70 км.
показати весь коментар
24.11.2024 23:41 Відповісти
Після читання подібного трешу для цивільних з'являються провидні фахівці, які намагаються вклсти несумітницю у вуха опонентів.
показати весь коментар
25.11.2024 09:05 Відповісти
Журналісти розшукали у державних архівах угоду, яку 8 жовтня 1999 року тодішні прем'єр-міністри України та росії Валерій Пустовойтенко та Володимир путін підписали угоду, відповідно якоі Україна передала за газові борги росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Також Україна зобов'язалась передати сотні одиниць обладнання для літаків і ще 24 двигуни різних типів. Вісім Ту-160 і три Ту-95МС були досить нові, отож росія використовує в цій війні всі "наші" стратегічні літаки. Експерт зазначає, що отримані від України Ту-160 складають половину ворожого парку бомбардувальників цього класу - в РФ їх зараз 16. Як Ви розумієте разом з ракетами проданими росіі, і якими вона зараз обстрілює Украіну бу ли і авіабомби...... А тепер майже вже через три роки війни,ми над ними ..працюємо".....
показати весь коментар
24.11.2024 23:40 Відповісти
Тааак, це ж новина кінця 2022 ніби. Щось в ОП у єрмака збій в темниках
показати весь коментар
24.11.2024 23:45 Відповісти
Народ, все как-то забыли, шо еще в конце 22-го года американцы передали Украине комплекты для для переделки простых бомб в кабы - это комплект крыльев и блоки управления по джипиэс и так с тех пор о них не духу и не слуху.
показати весь коментар
24.11.2024 23:57 Відповісти
А зачем изобретать велосипед? Мало рашистских КАБов падает чтобы их скопировать? Или у нас легких путей не ищут и все через жопу так же как вместо того чтобы скопировать рашистский шахед у нас два года изобретали зверинец
показати весь коментар
24.11.2024 23:58 Відповісти
На копировании много денег не отмыть. А на баснях про бесконечные "разработки" есть широкие перспективы грабежа бюджета.
показати весь коментар
25.11.2024 01:04 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2024 09:07 Відповісти
"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо.-"ми працюємо" ,в "зелені" означає "ми грабуємо"
показати весь коментар
25.11.2024 00:27 Відповісти
Ще один казкар в ефірі *************.
показати весь коментар
25.11.2024 01:02 Відповісти
Такі заяви до срандєля. Спочатку зроби й покажи а потім щось кажи.
показати весь коментар
25.11.2024 02:41 Відповісти
Ми працюємо - вже смішно...
показати весь коментар
25.11.2024 05:57 Відповісти
Бреше їм віри нема , що вони можуть то тільки мародерити.
показати весь коментар
25.11.2024 06:48 Відповісти
А боєзаряд Мирний план в тротиловому еквіваленті 😭
показати весь коментар
25.11.2024 08:35 Відповісти
Мабуть вже з років 10 ТОВ НВФ "АДРОН" зі своїм комплексом JDAM "безрезультативно стукав в усі двері МО" і отримував повний ігнор (мабуть не було відкатів). Розкажіть вже військовим, що такий комплекс давно існує і доведений до бойового застосування
показати весь коментар
25.11.2024 15:16 Відповісти
 
 