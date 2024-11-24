Україна працює над власними КАБами, - начальник Генштабу Баргилевич

Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, інформує Цензор.НЕТ.

Баргилевич зазначив, що найбільший запас авіаційних бомб, який дістався в спадок від Радянського Союзу, перебуває на території Росії.

Однак Україна, за його словами, працює над власними КАБами.

"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - сказав начальник Генштабу.

Раніше повідомлялося, що Україна виготовила перші 100 ракет цього року.

Читайте також: Україна нарощує виробництво дешевих дронів, які невразливі до РЕБ, - WSJ