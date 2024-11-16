Україна нарощує виробництво дешевих дронів, які невразливі до РЕБ, - WSJ

Українські виробники ударних дронів цього місяця мають намір наростити до промислових масштабів виробництво недорогих і ефективних на полі бою дронів-камікадзе. Їхня особливість в тому, що вони не піддаються впливу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Назріває ще більший прорив – автоматизовані дрони масового виробництва. У межах значного кроку, про який раніше не повідомлялося, українські виробники безпілотників швидко нарощують виробництво недорогих ударних дронів, що керуються простим дешевим комп’ютером, до промислових масштабів", - пише видання.

Очікується, що вже на початку наступного року в Україні з’являться десятки тисяч мінікомп’ютерів Auterion Skynode, які стануть основою для цих безпілотників.

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WSJ зазначає, що використання безпілотників, керованих комп’ютером, дозволить скоротити кількість людей, необхідних для виконання завдань - від визначення цілей до їх ураження.

"Маючи обмежені поставки артилерійських боєприпасів, Україна з минулого року все більше покладається на ударні безпілотники, щоб стримувати російську навалу. Швидкий спритний апарат із чотирма роторами розміром приблизно з обідню тарілку, керований пілотом в окулярах, які приймають відео з бортової камери, має прикріплену вибухівку, яка детонує під час удару", - описує видання український FPV-дрон.

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У матеріалі також йдеться, що нові безпілотники оснащені автопілотами, що усувають потребу в дистанційному керуванні. Вбудована система на основі програмного забезпечення дозволяє дрону самостійно слідкувати за ціллю та атакувати її без втручання людини. Схожа технологія використовується у високотехнологічних ракетах, але українські розробники адаптували її для невеликих і дешевих дронів.

Окрім цього, зазначається, що технологія автопілота є невразливою до засобів РЕБ.

Також видання звертає увагу на дешевизну основних компонентів. Так, вартість комп’ютера й камери, становить близько 15 доларів кожен, що робить ці дрони доступними для масового виробництва.

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