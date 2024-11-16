Украина наращивает производство дешевых дронов, неуязвимых к РЭБ, - WSJ
Украинские производители ударных дронов в этом месяце намерены нарастить до промышленных масштабов производство недорогих и эффективных на поле боя дронов-камикадзе. Их особенность в том, что они не поддаются воздействию российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
"Назревает еще больший прорыв - автоматизированные дроны массового производства. В рамках значительного шага, о котором ранее не сообщалось, украинские производители беспилотников быстро наращивают производство недорогих ударных дронов, управляемых простым дешевым компьютером, до промышленных масштабов", - пишет издание.
Ожидается, что уже в начале следующего года в Украине появятся десятки тысяч мини-компьютеров Auterion Skynode, которые станут основой для этих беспилотников.
WSJ отмечает, что использование беспилотников, управляемых компьютером, позволит сократить количество людей, необходимых для выполнения задач - от определения целей до их поражения.
"Имея ограниченные поставки артиллерийских боеприпасов, Украина с прошлого года все больше полагается на ударные беспилотники, чтобы сдерживать российское нашествие. Быстрый шустрый аппарат с четырьмя роторами размером примерно с обеденную тарелку, управляемый пилотом в очках, которые принимают видео с бортовой камеры, имеет прикрепленную взрывчатку, которая детонирует во время удара", - описывает издание украинский FPV-дрон.
В материале также говорится, что новые беспилотники оснащены автопилотами, устраняющими потребность в дистанционном управлении. Встроенная система на основе программного обеспечения позволяет дрону самостоятельно следить за целью и атаковать ее без вмешательства человека. Похожая технология используется в высокотехнологичных ракетах, но украинские разработчики адаптировали ее для небольших и дешевых дронов.
Кроме этого, отмечается, что технология автопилота является неуязвимой к средствам РЭБ.
Также издание обращает внимание на дешевизну основных компонентов. Так, стоимость компьютера и камеры, составляет около 15 долларов каждый, что делает эти дроны доступными для массового производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Штучний інтелект вже існує та використовується у багатьох сферах: від медицини до машинного навчання, обробки зображень, автоматизації процесів та багато іншого. Хоча ми далекі від створення штучного загального інтелекту (справжньої самосвідомості), нинішні системи вже здатні вирішувати складні завдання, навчатися та адаптуватися. Тому говорити, що штучного інтелекту немає і не буде ще багато століть, - це твердження, яке суперечить наявним досягненням у цій галузі.
Наразі всі ці ШІ це системи банальної автоматизації певних процесів, які зменшують ціну. Аналогічна поява була станків, потім комп'ютерів у свій час і т.д.
Також як працює ******** ШІ, створюють ядро обробки інформації, накачують його потрібної інформацією і дивляться що буде, але як воно працює потім вже ніхто не знає, і рішення там і правильні і дурнуваті явно. Це схоже більше на самонавчальний алгоритм.
А текст що видав вам ШІ, це банальщина із Гугла однієї із багатьох статей.
У людини нейрони мають від 20 000 до 120 000 зв'язків з іншими нейронами, при тому зв'язки нейронів мають як зв'язки з іншими нейронами, так і замкнуті самі на себе. Чому це так і для чого - ніхто не знає. І чому виникають хаотичні імпульси в нейронах і виникають думки ніхто не знає. Якщо по книгах, то це скоріше із рівня квантової механіки, спонтанно якось виникає.
І мозок дитини чи людини це надскладна система, яка навчається, адаптується і пристосовується до умов існування, також навчається новому і використовує нове і потім вивчає сам себе і багато іншого. А що таке інтелект, то є цілі книги і ******* ШІ - не інтелект, а самонавчальний алгоритм, який просто вивозить за рахунок терабайтів інформації.
Мозку не треба попередня накачка інформацією, він навчається і пристосовується буквально з нуля, навчається і розвивається, чого не можуть ******* ШІ.
Наразі всі ці ШІ це системи банальної автоматизації певних процесів, які зменшують ціну. Аналогічна поява була станків, потім комп'ютерів у свій час і т.д.
Також як працює ******** ШІ, створюють ядро обробки інформації, накачують його потрібної інформацією і дивляться що буде, але як воно працює потім вже ніхто не знає, і рішення там і правильні і дурнуваті явно. Це схоже більше на самонавчальний алгоритм.
А текст що видав вам ШІ, це банальщина із Гугла однієї із багатьох статей.
У людини нейрони мають від 20 000 до 120 000 зв'язків з іншими нейронами, при тому зв'язки нейронів мають як зв'язки з іншими нейронами, так і замкнуті самі на себе. Чому це так і для чого - ніхто не знає. І чому виникають хаотичні імпульси в нейронах і виникають думки ніхто не знає. Якщо по книгах, то це скоріше із рівня квантової механіки, спонтанно якось виникає.
І мозок дитини чи людини це надскладна система, яка навчається, адаптується і пристосовується до умов існування, також навчається новому і використовує нове і потім вивчає сам себе і багато іншого. А що таке інтелект, то є цілі книги і ******* ШІ - не інтелект, а самонавчальний алгоритм, який просто вивозить за рахунок терабайтів інформації.
Мозку не треба попередня накачка інформацією, він навчається і пристосовується буквально з нуля, навчається і розвивається, чого не можуть ******* ШІ.
Інтелект якщо коротко, то це отримати певну інформацію і потім створювати рішення, продукт і т.д. Інтелект це створити із шматка заліза сокиру для вирубки дерева, чи зрозуміти що від тертя нагрів і можна отримати вогонь - ДУЖЕ ГРУБО, але оце інтелект примітивний.
А ШІ ваші просто накачали інформацією і вони працюють по алгоритму. Дитина як вчиться, то вона вчиться і розуміє все на своїх шишках, її мозок не знає мови, але він старається зрозуміти значення слів і в два роки дитина говорить, а до цього вона взагалі нічого не знала взагалі, мозок не знав нічого коли народився, дефолтні налаштування, оце інтелект. І тільки з часом дитина отримує інформацію вже зі звуків, очей і т.д., коли вже є напрацьована база основна.
Одне тільки розуміння, що мозок дитини народжується пустим і з часом вчиться бачити, чути, ходити, і в кінці розуміти мову і говорити вводить в шок. З НУЛЯ ПОВНОГО!
Це щось схоже коли придумали комп'ютер і багато ручних операції людських стали не потрібні, багато стало автоматизовано і простіше. Коли колись треба було креслити все вручну, то зараз креслять на програмах, що на порядки пришвидшує роботу і зменшує кількість робітників. Я зараз сам можу з допомого ПК зробити те, на що ще років 20 тому треба був цілий відділ з 20-50 людей.
І науково доведено, що зараз ШІ це просто імітація, а не ШІ як такий. Навчена нейронка дуже добре буде імітувати ШІ, але є процедури, на яких ******** ШІ просто і легко ламається і починає видавати повний абсурд. Люди також це все цинкують.
А тест Тюрінга вже обійшли давно, він вже морально застарів, вибачте і час не стоїть на місці.
Так, воно пише музику і робить картинки, це правда, але це не ознака інтелекту, навіть слон чи ведмідь чи собака через 100500 спроб дресировки буде малювати картини і музику натискати, але це НЕ є ознакою великого інтелекту, це пройдений масив даних і на основі величезного масиву даних ******* ШІ дають результат і все.
Назвіть хоч одну проривну технологію придуману ШІ? Якийсь патент? Все прототипи, більшість з яких абсурд.
А як додатковий інструмент, то дійсно дуже гарна технологія. Це не я придумав і є книги, де детально описано що таке дійсно інтелект. А наразі ******* ШІ не є інтелектом як таким, а просто величезна база, яка маніпулює і крутить терабайтами даних, це кажуть навіть самі програмісти.
Мозок і ШІ правильний влаштовані набагато складніше, це також кажуть самі програмісти. Мозок це не тільки про обробку інформації, там дочорта чого іншого, і мозок це більше не інформація, а побутова величезної сітки обміну, в якій якось там невідомо як виникає свідомість, мотивація, самоаналіз, самонавчання і т.д. А ******* ШІ це просто гарна імітація і не більше, дуже класно навчений алгоритм, який як гравець в шахи знає 100500 ходів наперед і відповідей по алгоритму, тому то людина і програла в шахи, у ПК величезний масив даних, який він обраховує одночасно, але на тому його можливості і закінчуються.
В пишете про картини і про музику, а для чого картини і музика людині? правильно, це щоб задовольнити емоції радості чи горя чи інші, емоція виникають в мозку як запрограмовано, так і спонтанно.
А тепер питання: набіса ШІ робить музику, чи картини чи ще щось, яка в нього мотивація? навіщо це йому треба? йому музика не треба чи картини, він не відчуває задоволення чи негативу, чи ще щось, це для нього задача і все. Йому просто поставили задачу і він механічно її зробив і все. ********* ШІ від цього не холодно ні жарко, він живе в серваку і потребує тільки живлення, йому не треба по суті нічого, йому і так добре, йому не треба по суті нічого, якщо його не чіпають, то йому і так добре від так і буде сидіти 100500 рокі, або буде займатися по алгоритму і не зайде за рамки програми, йому на це нема потреби і мотивації. Це просто ціль без самоцілі, а це утопія і дорога в нікуди.
А людина з мозком має ціль, потребу і мозок думає як досягти цього. А ********* ШІ ну нічого не треба, це інструмент, робот навчений на певні задачі і все.
От і все. Як тільки винайдуть ШІ з самомотивацією реально працюючою, а не імітовану, то тоді може щось і вийде, але наразі такі ШІ ламалися і сходили з розуму от і все, це є випробування.
Один вже послав одного користувача, визнав тупим як деревина і побажав смерті ))) ну це вже трохи щось, але схоже на тролінг більше.
Насправді визначення інтелекту досить складне, але є науковці і науковці теоретики і вони пишуть гарні книги.
І зараз багато плутають і називають штучним інтелектом ******* розробки (так простіше для людей), які просто дуже добре імітують штучний інтелект і все, хоча це не штучний інтелект, а більше дуже просунута автоматизована Вікіпедія.
Вибачте маючи величезний масив книг, а у ШІ їх мільйони і дурень напише щось унікальне, а навчений ******** алгоритм з сотнями серверів і тим паче. Напише, це так, бо в нього величезні потужності обробки інформації і підкручений складний адаптивний алгоритм.
Але щоб алгоритм не дуркував, що його потійно підкручують і ставлять різні блоки, які з часом знову підкручують.
Але прикол знаєте, ШІ не оцінить свій витвір, бо на витвір йому плювати з високої гори, він не має емоцій, він навчений робот, а емоції добрі чи погані чи нейтральні після прочитання виникають вже у людей, для який написаний твір.
А ШІ як до Шекспіра відноситься? які це в нього викликає емоці, навіщо взагалі тому ШІ Шекспір і написання тексту.
Шекспір писав свій твір, щоб передати своє ставлення, свої емоції і свій внурішній світ, переживання, трагедію життя і т.д.
От і все. ШІ пише, так, але нахіба він пише він того не зрозуміє, в нього нема потрібного механізму мислення і тим паче емоцій.
Без людини ШІ пусте місце, оту всю музику чи текст ніхто не зможе оцінити, а ШІ воно і задарма не треба, це просто поставлене завдання яке він виконує на основі отримання терабайтів інформації і методом перебору сотень тисяч комбінацій видає більш менш адекватний результат.
А механічно написати текст чи музику маючи доступ до величезної бази і мати сотні процесорів - це м'яко кожучи обрізаний інтелект, і це не інтелект, а просунута база даних.
Написаний трів у ШІ не викличе нічого, НУЛЬ, це для нього просто набір байтів, а вже результат оцінює людина і каже ой добре, ой погано і типу ШІ далі змінює і адаптує, підганяє під хотілки хазяїна, доки хазяїну СПОДОБАЄТЬСЯ - ось причина.
А самому ШІ це не цікаво, не добре, не погано, не потрібно і т.д. - це його алгоритм.
А людина в першу чергу пише твір чи музику для СЕБЕ, а потім вже для інших, які можуть витвір оцінити.
В спорите, а є книги відомих науковців, які все розповіли. Що ******* ШІ - це не інтелект, або сильно урізана подоба інтелекту. І там вони детально все розказують. Інтелект це набагато складніша машина.
У людини два ока і мозок за допомогою всього двох очей може бачити об'єкти, розрізняти, чітко розуміти положення об'єктів, чітко розрізняти силуети і об'єкти і т.д. Так ще і отриману інформацію від очей мозок може перетворювати в інші види інформації (текст, звук, дотик, рухи і т.д.).
Наразі ШІ бачити нормально не вміють, не кажучи вже про обробку інформації подальшу, а камери ******* набагато потужніші. Просте завдання, просто побачити картинку і обробити її.
Дитині в 1 рік показуючи іграшку вона чітко її бачить і бере.
Так от, наразі нема нормального ШІ на банальну обробку візуальної інформації!!!
А я до чого це все, берете ваш ШІ, робити ТУРЕЛЬ з автоматом і кажете: дивись в ту сторону, наших не чіпаєш, а москалів вогонь на ураження. Ставите йому круті камері денні, нічні і ширококутні для наведення. І ШІ не може таке виконати.
І НІ-ЧО-ГО.
І НЕМА !!! не можуть навіть такого простого ******* ШІ!!! От і все! Проста дубова задача і нічого.
Діти корів, гусей, курей пасуть в 3-4 рочків і це розуміють, розуміють свій-чужий і чітко виконують прохання.
От і все, ШІ ваші заточені тільки під шахматні ході, просунутий гравець в шахи і все. Який обраховує кращі варіанти по алгоритму, тільки замість шахматних ходів він видає вже музику, картинку, текст і т.д. Ну як би технології розвиваються, це нормально.
Але НІ-ЧО-ГО, тільки книги написати і картинку зробити.
І щось поза алгоритму, то НЕМА !!! не можуть навіть такого простого ******* ШІ!!! От і все! Проста дубова задача і нічого.
Навіть будяки ШІ вибрати не може, маючи маніпулятори і круті камери.
Оце інтелект, отримувати і обробляти інформацію не тільки по програмі, а із складним аналізом інформації часто виходячи поза межі програми.
От і вся історія з ********* ШІ, вони дубові на прості завдання, які людина виконує автоматично, ну як прості, для людини прості, а по факту завдання просто вибрати будяки і не чіпати культурні рослини наразі ШІ тупі, і не можуть.
Nietzsche
Nietzsche is dead.
God
Ще хтось пам'ятає, як ми були перші в FPV та військовому використанні "весільних дронів"? І поки зелені сміялись, а волонтери та добровольці розвивали цю тему, рашисти копіювали вдалі рішення, створюючи мільйон дронів не в відосиках, а в реальності.
https://focus.ua/digital/650791-novyy-etap-voyny-kak-samonavodyashchiesya-drony-vsu-razbivayut-tanki-sarai-rf-video
Кацаби ще на початку року почали експериментувати з такими ж платами самонаведення китайського виробництва.
А про фпв які будуть працювати з ШІ Мадяр говорив ще рік тому.
Просто буде як завжди, ми тільки думаємо, а кацапи вже запускають масове виробництво, як це було з нічними фпв.
Не встигли придумати та зробити , а вже розпатякали на весь світ.
Але факт публікації у WSJ - сам по собі добрий.
Хоча чого "наче"