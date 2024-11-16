Украина наращивает производство дешевых дронов, неуязвимых к РЭБ, - WSJ

Украинские производители ударных дронов в этом месяце намерены нарастить до промышленных масштабов производство недорогих и эффективных на поле боя дронов-камикадзе. Их особенность в том, что они не поддаются воздействию российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом пишет The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Назревает еще больший прорыв - автоматизированные дроны массового производства. В рамках значительного шага, о котором ранее не сообщалось, украинские производители беспилотников быстро наращивают производство недорогих ударных дронов, управляемых простым дешевым компьютером, до промышленных масштабов", - пишет издание.

Ожидается, что уже в начале следующего года в Украине появятся десятки тысяч мини-компьютеров Auterion Skynode, которые станут основой для этих беспилотников.

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WSJ отмечает, что использование беспилотников, управляемых компьютером, позволит сократить количество людей, необходимых для выполнения задач - от определения целей до их поражения.

"Имея ограниченные поставки артиллерийских боеприпасов, Украина с прошлого года все больше полагается на ударные беспилотники, чтобы сдерживать российское нашествие. Быстрый шустрый аппарат с четырьмя роторами размером примерно с обеденную тарелку, управляемый пилотом в очках, которые принимают видео с бортовой камеры, имеет прикрепленную взрывчатку, которая детонирует во время удара", - описывает издание украинский FPV-дрон.

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В материале также говорится, что новые беспилотники оснащены автопилотами, устраняющими потребность в дистанционном управлении. Встроенная система на основе программного обеспечения позволяет дрону самостоятельно следить за целью и атаковать ее без вмешательства человека. Похожая технология используется в высокотехнологичных ракетах, но украинские разработчики адаптировали ее для небольших и дешевых дронов.

Кроме этого, отмечается, что технология автопилота является неуязвимой к средствам РЭБ.

Также издание обращает внимание на дешевизну основных компонентов. Так, стоимость компьютера и камеры, составляет около 15 долларов каждый, что делает эти дроны доступными для массового производства.

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