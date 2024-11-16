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Новости
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Британская оборонная компания будет производить гаубицы для Украины

Британія вироблятиме гаубиці для України

Артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против РФ откроет в Шеффилде Британская компания BAE Systems.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.

Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине требует вооружения.

Как отмечается, многие гаубицы, которые Украине передали США, Канада и Австралия, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долларов (40 млн фунтов стерлингов) на восстановление производства титановых шасси для этой артиллерии.

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Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил: "У всего есть свой технический срок службы, и из-за интенсивности использования, которую мы наблюдаем, мы приближаемся к пределу, которого не видели раньше".

Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, в том числе 155-мм снарядов, которые используются в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.

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Напомним, в начале октября сообщалось, что Норвегия выделит до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.

В середине июня Украина и Дания подписали меморандум о закупке Данией вооружения и техники у украинских производителей.

Ранее сообщалось, что более 10 европейских оборонных компаний имеют в Украине совместное производство или представительство

Великобритания (4946) производство (461) артиллерия (631)


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Топ комментарии
+13
А коли вже "95 квуартал" буде фінансувати не "Свати" і різне лайно в голови "какаяразница", а САУ і ракети?
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16.11.2024 17:39
+7
Такі питання розгойдують човна, віслюка нудить а він мстива потвора.
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16.11.2024 17:55
+6
Капець, наша влада вже нічого не робе, тільки *издить та краде.
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16.11.2024 17:55
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А коли вже "95 квуартал" буде фінансувати не "Свати" і різне лайно в голови "какаяразница", а САУ і ракети?
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16.11.2024 17:39 Ответить
Такі питання розгойдують човна, віслюка нудить а він мстива потвора.
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16.11.2024 17:55 Ответить
Ну то нехай захлинеться своєю мстивістю!
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16.11.2024 17:59 Ответить
Капець, наша влада вже нічого не робе, тільки *издить та краде.
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16.11.2024 17:55 Ответить
Я вибачаюсь, але у фразі "тільки *издить та краде", у виділеному слові, на яку букву "и" наголос?
Звісно, що в обох випадках фраза правильна, але просто цікаво...
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16.11.2024 18:19 Ответить
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16.11.2024 18:47 Ответить
Тому і написав різні слова щоб з наголосом не плуталися😁
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16.11.2024 18:54 Ответить
Цікаво: скільки на $6,5млн, що знайшли у голови МСЕК Хмельниччини Крупи можна купити ціх "сокир" або іншої техніки/озброєння/снарядів? А на 2 з гаком мільярди, що задекларував якийсь "простий полтавчанин" з казначейства?
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16.11.2024 18:17 Ответить
думаю, що можно купити пів-десятка нових верстатів для нарізання стволів 155мм гармат.
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16.11.2024 19:06 Ответить
Чеська компанія передала Україні кошти на придбання протитанкових гранатометів - краще би вони передали вже куплені гранатомети. Їх би було більше і вони були би не золоті
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16.11.2024 18:46 Ответить
Ця війна дасть (вже дає) поштовх розробки нових військових технологій, і людство стане більш ефективно вбивати одне одного. Не радує; краще б нарешті створили термоядерний реактор чи/та на Марс би полетіли.
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16.11.2024 18:49 Ответить
нє , але 50 робочих місць,це "потужно"
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16.11.2024 19:11 Ответить
 
 