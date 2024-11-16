Британская оборонная компания будет производить гаубицы для Украины

Артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против РФ откроет в Шеффилде Британская компания BAE Systems.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.

Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине требует вооружения.

Как отмечается, многие гаубицы, которые Украине передали США, Канада и Австралия, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долларов (40 млн фунтов стерлингов) на восстановление производства титановых шасси для этой артиллерии.

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Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил: "У всего есть свой технический срок службы, и из-за интенсивности использования, которую мы наблюдаем, мы приближаемся к пределу, которого не видели раньше".

Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, в том числе 155-мм снарядов, которые используются в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.

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Напомним, в начале октября сообщалось, что Норвегия выделит до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.

В середине июня Украина и Дания подписали меморандум о закупке Данией вооружения и техники у украинских производителей.

Ранее сообщалось, что более 10 европейских оборонных компаний имеют в Украине совместное производство или представительство