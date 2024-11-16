Британская оборонная компания будет производить гаубицы для Украины
Артиллерийский завод стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в рамках поддержки украинских сил в борьбе против РФ откроет в Шеффилде Британская компания BAE Systems.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Компания сообщила, что завод начнет производство гаубиц M777 в следующем году, что создаст 50 рабочих мест.
Это фактически отменяет решение компании свернуть производство артиллерии в Великобритании, поскольку война в Украине требует вооружения.
Как отмечается, многие гаубицы, которые Украине передали США, Канада и Австралия, нуждаются в модернизации или ремонте. В результате BAE получила многомиллионные контракты на производство запасных частей и ремонт. В январе этого года Пентагон выделил компании 50 млн долларов (40 млн фунтов стерлингов) на восстановление производства титановых шасси для этой артиллерии.
Управляющий директор британского подразделения систем вооружений BAE Джон Бортон, описывая интенсивное использование оружия в Украине, заявил: "У всего есть свой технический срок службы, и из-за интенсивности использования, которую мы наблюдаем, мы приближаемся к пределу, которого не видели раньше".
Компания также заключила соглашения с правительством по пополнению запасов боеприпасов в Великобритании, в том числе 155-мм снарядов, которые используются в гаубицах M777. BAE ранее заявляла, что восемь неназванных стран выразили заинтересованность в размещении новых заказов на M777 после объявления о возобновлении производства.
Напомним, в начале октября сообщалось, что Норвегия выделит до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки.
В середине июня Украина и Дания подписали меморандум о закупке Данией вооружения и техники у украинских производителей.
Ранее сообщалось, что более 10 европейских оборонных компаний имеют в Украине совместное производство или представительство
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