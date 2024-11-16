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Британська оборонна компанія вироблятиме гаубиці для України

Британія вироблятиме гаубиці для України

Артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у межах підтримки українських сил у боротьбі проти РФ відкриє у Шеффілді Британська компанія BAE Systems.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Компанія повідомила, що завод розпочне виробництво гаубиць M777 наступного року, що створить 50 робочих місць.

Це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво артилерії у Великій Британії, оскільки війна в Україні потребує озброєння.

Як зазначається, багато гаубиць, які Україні передали США, Канада та Австралія, потребують модернізації або ремонту. В результаті BAE отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин та ремонт. У січні цього року Пентагон виділив компанії 50 млн доларів (40 млн фунтів стерлінгів) на відновлення виробництва титанових шасі для цієї артилерії.

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Керуючий директор британського підрозділу систем озброєнь BAE Джон Бортон, описуючи інтенсивне використання зброї в Україні, заявив: "У всього є свій технічний термін служби, і через інтенсивність використання, яку ми спостерігаємо, ми наближаємось до межі, якої не бачили раніше".

Компанія також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях M777. BAE раніше заявляла, що вісім неназваних країн висловили зацікавленість у розміщенні нових замовлень на M777 після оголошення про відновлення виробництва.

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Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

Раніше повідомлялося, що понад 10 європейських оборонних компаній мають в Україні спільне виробництво або представництво

Автор: 

Велика Британія (5539) виробництво (1614) артилерія (783)


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Топ коментарі
+13
А коли вже "95 квуартал" буде фінансувати не "Свати" і різне лайно в голови "какаяразница", а САУ і ракети?
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16.11.2024 17:39
+7
Такі питання розгойдують човна, віслюка нудить а він мстива потвора.
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16.11.2024 17:55
+6
Капець, наша влада вже нічого не робе, тільки *издить та краде.
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16.11.2024 17:55
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А коли вже "95 квуартал" буде фінансувати не "Свати" і різне лайно в голови "какаяразница", а САУ і ракети?
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16.11.2024 17:39 Відповісти
Такі питання розгойдують човна, віслюка нудить а він мстива потвора.
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16.11.2024 17:55 Відповісти
Ну то нехай захлинеться своєю мстивістю!
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16.11.2024 17:59 Відповісти
Капець, наша влада вже нічого не робе, тільки *издить та краде.
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16.11.2024 17:55 Відповісти
Я вибачаюсь, але у фразі "тільки *издить та краде", у виділеному слові, на яку букву "и" наголос?
Звісно, що в обох випадках фраза правильна, але просто цікаво...
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16.11.2024 18:19 Відповісти
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16.11.2024 18:47 Відповісти
Тому і написав різні слова щоб з наголосом не плуталися😁
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16.11.2024 18:54 Відповісти
Цікаво: скільки на $6,5млн, що знайшли у голови МСЕК Хмельниччини Крупи можна купити ціх "сокир" або іншої техніки/озброєння/снарядів? А на 2 з гаком мільярди, що задекларував якийсь "простий полтавчанин" з казначейства?
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16.11.2024 18:17 Відповісти
думаю, що можно купити пів-десятка нових верстатів для нарізання стволів 155мм гармат.
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16.11.2024 19:06 Відповісти
Чеська компанія передала Україні кошти на придбання протитанкових гранатометів - краще би вони передали вже куплені гранатомети. Їх би було більше і вони були би не золоті
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16.11.2024 18:46 Відповісти
Ця війна дасть (вже дає) поштовх розробки нових військових технологій, і людство стане більш ефективно вбивати одне одного. Не радує; краще б нарешті створили термоядерний реактор чи/та на Марс би полетіли.
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16.11.2024 18:49 Відповісти
нє , але 50 робочих місць,це "потужно"
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16.11.2024 19:11 Відповісти
 
 