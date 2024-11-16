Британська оборонна компанія вироблятиме гаубиці для України

Артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у межах підтримки українських сил у боротьбі проти РФ відкриє у Шеффілді Британська компанія BAE Systems.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Компанія повідомила, що завод розпочне виробництво гаубиць M777 наступного року, що створить 50 робочих місць.

Це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво артилерії у Великій Британії, оскільки війна в Україні потребує озброєння.

Як зазначається, багато гаубиць, які Україні передали США, Канада та Австралія, потребують модернізації або ремонту. В результаті BAE отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин та ремонт. У січні цього року Пентагон виділив компанії 50 млн доларів (40 млн фунтів стерлінгів) на відновлення виробництва титанових шасі для цієї артилерії.

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Керуючий директор британського підрозділу систем озброєнь BAE Джон Бортон, описуючи інтенсивне використання зброї в Україні, заявив: "У всього є свій технічний термін служби, і через інтенсивність використання, яку ми спостерігаємо, ми наближаємось до межі, якої не бачили раніше".

Компанія також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі 155-мм снарядів, які використовуються в гаубицях M777. BAE раніше заявляла, що вісім неназваних країн висловили зацікавленість у розміщенні нових замовлень на M777 після оголошення про відновлення виробництва.

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Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

У середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.

Раніше повідомлялося, що понад 10 європейських оборонних компаній мають в Україні спільне виробництво або представництво