Україна створить ще 3 спільні підприємства із західними виробниками зброї, - Свириденко

Наразі в України на завершальній стадії перебуває три угоди щодо створення ще трьох спільних підприємств із європейськими виробниками озброєнь.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона також зазначила, що вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, зокрема з німецькими та литовськими компаніями. Кілька виробників зброї відкрили представництва в Україні.

Та додала, що наразі є ще три угоди з європейськими компаніями щодо створення спільних підприємств. Вони вже перебувають на завершальній стадії. Вона не розкрила більше деталей щодо нових підприємств чи масштабів інвестицій.

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За словами Свириденко, на сектор виробництва зброї припадало 1,8% валового внутрішнього продукту країни в першій половині 2024 року — проти лише 0,3% у 2021 році.

Агенція пише, що деталі щодо обсягів оборонної промисловості в Україні офіційно не розголошують, але президент Володимир Зеленський заявив у жовтні, що Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік і нарощує військове виробництво, включно з ракетами, "безпілотною ракетою" і транспортними засобами.

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