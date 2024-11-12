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Новини
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Україна створить ще 3 спільні підприємства із західними виробниками зброї, - Свириденко

Юлія Свириденко

Наразі в України на завершальній стадії перебуває три угоди щодо створення ще трьох спільних підприємств із європейськими виробниками озброєнь.

Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Вона також зазначила, що вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, зокрема з німецькими та литовськими компаніями. Кілька виробників зброї відкрили представництва в Україні.

Та додала, що наразі є ще три угоди з європейськими компаніями щодо створення спільних підприємств. Вони вже перебувають на завершальній стадії. Вона не розкрила більше деталей щодо нових підприємств чи масштабів інвестицій.

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За словами Свириденко, на сектор виробництва зброї припадало 1,8% валового внутрішнього продукту країни в першій половині 2024 року — проти лише 0,3% у 2021 році.

Агенція пише, що деталі щодо обсягів оборонної промисловості в Україні офіційно не розголошують, але президент Володимир Зеленський заявив у жовтні, що Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік і нарощує військове виробництво, включно з ракетами, "безпілотною ракетою" і транспортними засобами.

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Автор: 

зброя (7442) виробництво (1619) Свириденко (311)


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Топ коментарі
+2
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12.11.2024 19:28
+2
"на завершальній стадії перебуває три угоди" - 3 роки війни ..а ще угод немає
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12.11.2024 19:28
+1
"юуде створено"..це так мило ...все в майбутньому часі
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12.11.2024 19:27
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"юуде створено"..це так мило ...все в майбутньому часі
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12.11.2024 19:27 Відповісти
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12.11.2024 19:28 Відповісти
"на завершальній стадії перебуває три угоди" - 3 роки війни ..а ще угод немає
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12.11.2024 19:28 Відповісти
''Наступне покоління буде жити при комунізмі''. Зелені напевне з цього приклади беруть
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12.11.2024 19:37 Відповісти
Зла не хватает, попереривав би всих зебiлiв. Байден еще в начале широкомасштабной войны вавика пенял , чтобы не попрошайничал, а худко налаживал свое производство... Зебилы тока сейчас почали худо-бедно чухатися...
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12.11.2024 19:39 Відповісти
Більш пистят - вони не мають досвіду робить підприємства
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12.11.2024 21:30 Відповісти
Во ущербные... А для Вас, дай Бог закончится война, работы будет у нас, пруд пруди (Индия-пынин друг в сторонке будет нервно переминаться с ноги- на ногу)
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12.11.2024 22:35 Відповісти
Да вже зараз коллегі роблять експертизи аварійних будівель
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12.11.2024 23:05 Відповісти
Верi найс.
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13.11.2024 08:31 Відповісти
Третій рік створюють, а снарядів нема, дронів нема, укріплень нема.
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12.11.2024 23:52 Відповісти
 
 