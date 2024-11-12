Україна створить ще 3 спільні підприємства із західними виробниками зброї, - Свириденко
Наразі в України на завершальній стадії перебуває три угоди щодо створення ще трьох спільних підприємств із європейськими виробниками озброєнь.
Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Вона також зазначила, що вже створено п'ять спільних підприємств із західними виробниками зброї, зокрема з німецькими та литовськими компаніями. Кілька виробників зброї відкрили представництва в Україні.
Та додала, що наразі є ще три угоди з європейськими компаніями щодо створення спільних підприємств. Вони вже перебувають на завершальній стадії. Вона не розкрила більше деталей щодо нових підприємств чи масштабів інвестицій.
За словами Свириденко, на сектор виробництва зброї припадало 1,8% валового внутрішнього продукту країни в першій половині 2024 року — проти лише 0,3% у 2021 році.
Агенція пише, що деталі щодо обсягів оборонної промисловості в Україні офіційно не розголошують, але президент Володимир Зеленський заявив у жовтні, що Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік і нарощує військове виробництво, включно з ракетами, "безпілотною ракетою" і транспортними засобами.
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