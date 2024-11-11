Україна уклала угоди з Данією на €535 мільйонів: ЗСУ отримають далекобійні дрони та ракети
До кінця 2024 року для Сил оборони закуплять вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки в рамках домовленостей про підтримку Данією українського ОПК на 4.2 млрд данських крон (629 млн доларів), що були виділені раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Проєкт на 535 млн євро (4,2 млрд данських крон) фінансуватимуть уряди Данії, Швеції та відсотками від заморожених російських активів.
1,3 млрд данських крон - це гроші з данського держбюджету, а 2,9 млрд - відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.
"Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо", - сказав міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.
Він заявив, що радий бачити, що "данська модель" зараз діє, "і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців".
Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств.
"За результатами угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння", - повідомив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.
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