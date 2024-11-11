Украина заключила соглашения с Данией на €535 миллионов: ВСУ получат дальнобойные дроны и ракеты

До конца 2024 года для Сил обороны закупят произведенные в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках ранее выделенных договоренностей о поддержке Данией украинского ОПК на 4.2 млрд датских крон (629 млн долларов).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Проект на 535 млн евро (4,2 млрд датских крон) будут финансировать правительства Дании, Швеции и процентами от замороженных российских активов.

1,3 млрд датских крон - это деньги из датского госбюджета, а 2,9 млрд - проценты от замороженных российских активов, управление которыми осуществляет Дания от имени ЕС.

"Дания уже давно является одним из крупнейших сторонников Украины, и мы будем продолжать это делать. Но если мы хотим поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, очень важно, чтобы мы поддерживали украинскую оборонную промышленность непосредственно", - сказал министр обороны Дании Троэльс Люнд Поульсен.

Он заявил, что рад видеть, что "датская модель" сейчас действует, "и что мы финансируем очень востребованное оборудование в тесном сотрудничестве с Украиной, которое может быть поставлено в течение нескольких месяцев".

Как отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у наших оборонных предприятий.

"По результатам сделок украинские производители вооружения и техники - как государственные, так и частные - до конца 2024 года закупят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие, ракетное вооружение", - сообщил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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