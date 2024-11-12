Украина создаст еще 3 совместных предприятия с западными производителями оружия, - Свириденко
Сейчас у Украины на завершающей стадии находится три соглашения о создании еще трех совместных предприятий с европейскими производителями вооружений.
Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Она также отметила, что уже создано пять совместных предприятий с западными производителями оружия, в частности с немецкими и литовскими компаниями. Несколько производителей оружия открыли представительства в Украине.
И добавила, что сейчас есть еще три соглашения с европейскими компаниями по созданию совместных предприятий. Они уже находятся на завершающей стадии. Она не раскрыла больше деталей относительно новых предприятий или масштабов инвестиций.
По словам Свириденко, на сектор производства оружия приходилось 1,8% валового внутреннего продукта страны в первой половине 2024 года - против лишь 0,3% в 2021 году.
Агентство пишет, что детали относительно объемов оборонной промышленности в Украине официально не разглашаются, но президент Владимир Зеленский заявил в октябре, что Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год и наращивает военное производство, включая ракеты, "беспилотную ракету" и транспортные средства.
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