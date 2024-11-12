Украина создаст еще 3 совместных предприятия с западными производителями оружия, - Свириденко

Сейчас у Украины на завершающей стадии находится три соглашения о создании еще трех совместных предприятий с европейскими производителями вооружений.

Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она также отметила, что уже создано пять совместных предприятий с западными производителями оружия, в частности с немецкими и литовскими компаниями. Несколько производителей оружия открыли представительства в Украине.

И добавила, что сейчас есть еще три соглашения с европейскими компаниями по созданию совместных предприятий. Они уже находятся на завершающей стадии. Она не раскрыла больше деталей относительно новых предприятий или масштабов инвестиций.

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По словам Свириденко, на сектор производства оружия приходилось 1,8% валового внутреннего продукта страны в первой половине 2024 года - против лишь 0,3% в 2021 году.

Агентство пишет, что детали относительно объемов оборонной промышленности в Украине официально не разглашаются, но президент Владимир Зеленский заявил в октябре, что Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год и наращивает военное производство, включая ракеты, "беспилотную ракету" и транспортные средства.

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