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Новости
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Украина создаст еще 3 совместных предприятия с западными производителями оружия, - Свириденко

Юлія Свириденко

Сейчас у Украины на завершающей стадии находится три соглашения о создании еще трех совместных предприятий с европейскими производителями вооружений.

Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Она также отметила, что уже создано пять совместных предприятий с западными производителями оружия, в частности с немецкими и литовскими компаниями. Несколько производителей оружия открыли представительства в Украине.

И добавила, что сейчас есть еще три соглашения с европейскими компаниями по созданию совместных предприятий. Они уже находятся на завершающей стадии. Она не раскрыла больше деталей относительно новых предприятий или масштабов инвестиций.

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По словам Свириденко, на сектор производства оружия приходилось 1,8% валового внутреннего продукта страны в первой половине 2024 года - против лишь 0,3% в 2021 году.

Агентство пишет, что детали относительно объемов оборонной промышленности в Украине официально не разглашаются, но президент Владимир Зеленский заявил в октябре, что Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год и наращивает военное производство, включая ракеты, "беспилотную ракету" и транспортные средства.

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Автор: 

оружие (10198) производство (460) Свириденко Юлия (123)


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Топ комментарии
+2
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12.11.2024 19:28
+2
"на завершальній стадії перебуває три угоди" - 3 роки війни ..а ще угод немає
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12.11.2024 19:28
+1
"юуде створено"..це так мило ...все в майбутньому часі
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12.11.2024 19:27
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"юуде створено"..це так мило ...все в майбутньому часі
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12.11.2024 19:27 Ответить
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12.11.2024 19:28 Ответить
"на завершальній стадії перебуває три угоди" - 3 роки війни ..а ще угод немає
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12.11.2024 19:28 Ответить
''Наступне покоління буде жити при комунізмі''. Зелені напевне з цього приклади беруть
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12.11.2024 19:37 Ответить
Зла не хватает, попереривав би всих зебiлiв. Байден еще в начале широкомасштабной войны вавика пенял , чтобы не попрошайничал, а худко налаживал свое производство... Зебилы тока сейчас почали худо-бедно чухатися...
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12.11.2024 19:39 Ответить
Більш пистят - вони не мають досвіду робить підприємства
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12.11.2024 21:30 Ответить
Во ущербные... А для Вас, дай Бог закончится война, работы будет у нас, пруд пруди (Индия-пынин друг в сторонке будет нервно переминаться с ноги- на ногу)
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12.11.2024 22:35 Ответить
Да вже зараз коллегі роблять експертизи аварійних будівель
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12.11.2024 23:05 Ответить
Верi найс.
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13.11.2024 08:31 Ответить
Третій рік створюють, а снарядів нема, дронів нема, укріплень нема.
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12.11.2024 23:52 Ответить
 
 