Польша инвестирует $750 млн для увеличения производства боеприпасов
Польша планирует инвестировать $750 млрд, чтобы увеличить производство боеприпасов на случай войны с Россией. Правительство страны планирует принять законопроект в течение четвертого квартала
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Соответствующий законопроект в Польше опубликовали поздно вечером в понедельник, 4 ноября.
"Проект закона имеет целью создать возможности для обеспечения финансирования деятельности, направленной на увеличение мощностей по производству боеприпасов", - говорится в документе.
Как отмечается в материале, такое решение Польши не является неожиданностью. В сентябре член правления государственной компании Polish Armaments Group (PGZ) Марчин Идзик заявил, что страна планирует увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Ранее в Польше объявили о начале реализации проекта "Щит Восток" - системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с РФ и Беларусью. Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывание систем противодействия беспилотникам.
Также в сентябре была информация о том, что Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов.
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П.с.
Якщо $750 млрд, то це 3 річних військових бюджета РФ, такої навалою зброю можна закидати й КНР))
Зе та його шапіто - не дасть збрехати