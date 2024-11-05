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Польша инвестирует $750 млн для увеличения производства боеприпасов

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

Польша планирует инвестировать $750 млрд, чтобы увеличить производство боеприпасов на случай войны с Россией. Правительство страны планирует принять законопроект в течение четвертого квартала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Соответствующий законопроект в Польше опубликовали поздно вечером в понедельник, 4 ноября.

"Проект закона имеет целью создать возможности для обеспечения финансирования деятельности, направленной на увеличение мощностей по производству боеприпасов", - говорится в документе.

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Как отмечается в материале, такое решение Польши не является неожиданностью. В сентябре член правления государственной компании Polish Armaments Group (PGZ) Марчин Идзик заявил, что страна планирует увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Ранее в Польше объявили о начале реализации проекта "Щит Восток" - системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с РФ и Беларусью. Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывание систем противодействия беспилотникам.

Также в сентябре была информация о том, что Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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Автор: 

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В заголовку $750 млн, а в тексті $750 млрд...

П.с.
Якщо $750 млрд, то це 3 річних військових бюджета РФ, такої навалою зброю можна закидати й КНР))
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05.11.2024 18:38 Ответить
В нас добре дебіло марафон йде, пензії міліції і прокурорам, закупівлі асфальту і " велике крадівництво" Том другий- крадемо на будівництві фортифікацій.
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05.11.2024 18:58 Ответить
А в нас презедент призначав керівників СБУ всяких агентів фсб куліничів - ось так і готувалась більшість до повного вторгнення. Щей Польща винувата що допомогає Україні. Але вже не так, як у 22-23 на 9 міліардів доларів.
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05.11.2024 19:23 Ответить
Мабуть поляки побачили, що українці не втримають кацапа. А як його втримати з мародерною і воровитою, та ще і проросійською владою? У нас замість снарядів під час війни, повномасштабне вторгнення якою йде вже мкайже три роки, збільшили фінансування не снарядів, а марафона і офісу президента, прокурорів і БЕП. Таке враження що шмарафон і БЕБ з прокурорами і єлдаками на "нулі". Та ще й навмисно заблокували рахунки підприємств Порошенка, які виробляли і возили на фронт дрони і РЕБи.
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05.11.2024 20:19 Ответить
Не зрозумів. А навіщо у снаряди інвестувати. Краще у шашлики або "велике крадівництво"
Зе та його шапіто - не дасть збрехати
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05.11.2024 20:47 Ответить
 
 