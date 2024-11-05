Польша инвестирует $750 млн для увеличения производства боеприпасов

Польша планирует инвестировать $750 млрд, чтобы увеличить производство боеприпасов на случай войны с Россией. Правительство страны планирует принять законопроект в течение четвертого квартала

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Соответствующий законопроект в Польше опубликовали поздно вечером в понедельник, 4 ноября.

"Проект закона имеет целью создать возможности для обеспечения финансирования деятельности, направленной на увеличение мощностей по производству боеприпасов", - говорится в документе.

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Как отмечается в материале, такое решение Польши не является неожиданностью. В сентябре член правления государственной компании Polish Armaments Group (PGZ) Марчин Идзик заявил, что страна планирует увеличить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Ранее в Польше объявили о начале реализации проекта "Щит Восток" - системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с РФ и Беларусью. Также планируется строительство соответствующих систем разведки и обнаружения угроз, передовых баз, логистических узлов, складов или развертывание систем противодействия беспилотникам.

Также в сентябре была информация о том, что Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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