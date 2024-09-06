Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, - Reuters
Варшава сможет обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов союзникам по НАТО, если РФ все же совершит вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Варшава передала значительную часть своих запасов 155-мм снарядов Киеву. Но для пополнения арсенала Варшава собирает их из покупных компонентов, поскольку польские мощности пока не могут изготавливать снаряды с нуля.
"Наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность заполнить польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет. Мы хотим, чтобы наши склады были заполнены достаточным количеством боеприпасов для отражения атаки врага", - передает Reuters слова члена правления оборонной компании Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Идзика.
Он отметил, что PGZ необходимо 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, и поставил себе цель выпускать около 100 тыс. деталей в год.
Одной из проблем в промышленности, по словам Идзика, является невозможность воспроизведения многокомпонентного топлива.
Поэтому сейчас Польша рассматривает возможность либо приобретения технологии, необходимой для такого производства, либо создания совместного предприятия с производителем.
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