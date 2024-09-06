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Польша хочет увеличить производство 155-мм артиллерийских снарядов, - Reuters

Артилерійські снаряди

Варшава сможет обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов союзникам по НАТО, если РФ все же совершит вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Варшава передала значительную часть своих запасов 155-мм снарядов Киеву. Но для пополнения арсенала Варшава собирает их из покупных компонентов, поскольку польские мощности пока не могут изготавливать снаряды с нуля.

"Наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность заполнить польские склады параллельно с достижением полной независимой мощности по производству боеприпасов в Польше в течение пяти-восьми лет. Мы хотим, чтобы наши склады были заполнены достаточным количеством боеприпасов для отражения атаки врага", - передает Reuters слова члена правления оборонной компании Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Идзика.

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Он отметил, что PGZ необходимо 24 месяца, чтобы запустить производство всех необходимых деталей, и поставил себе цель выпускать около 100 тыс. деталей в год.

Одной из проблем в промышленности, по словам Идзика, является невозможность воспроизведения многокомпонентного топлива.

Поэтому сейчас Польша рассматривает возможность либо приобретения технологии, необходимой для такого производства, либо создания совместного предприятия с производителем.
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Дуже довго, і занадто пізно......
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06.09.2024 07:49 Ответить
Згідно з рейтингом Відділу громадської дипломатії НАТО, опублікованим у квітні цього року, Польща у 2024 році витратить на озброєння 4,12% свого ВВП. За цим показником Польща є лідером альянсу.

У 2024 році витрати на Збройні сили Польщі становитимуть близько $38,4 млрд. З них 51% піде на закупівлю нового важкого озброєння.
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06.09.2024 07:54 Ответить
Крім того, що ви перерахували, Польща озвучує проблему і говорить про те, як саме збираються її вирішувати, причому навіть терміни якісь озвучують. Але Польща - це виняток.
А що ж решта «Заходу»? Гробова тиша!
Особливо дивує позиція США. Ця війна показала повну нездатність США підтримувати озброєнням своїх союзників. Так, Україна формально не союзник США. Але хтось реально думає, що реальним союзникам США здатні поставляти кратно більше *********** і техніки?
Найгірше, що путлер усе це прекрасно бачить і розуміє ...
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06.09.2024 08:46 Ответить
У поляков 10 миллиардов на Апачи, десять миллиардов на Абрамсы, десять миллиардов на Пэтриот, десять миллиардов на F-35. Реальной войны это мало касается.
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06.09.2024 11:22 Ответить
"... і поставив собі за мету випускати близько 100 тис. деталей на рік."???!!! Це стільки, скільки випускали у Верденський операції за тиждень.
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06.09.2024 08:24 Ответить
Питання собівартості а потім продажної ціни одного снаряду: чомусь в пʼять разів дорожче чим у кацапури.
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06.09.2024 08:32 Ответить
Тому що рівень життя вищий. Найбільша складова в ціні це заробітна плата виробників.
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06.09.2024 09:47 Ответить
 
 