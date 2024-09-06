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Польща хоче збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів, - Reuters

Артилерійські снаряди

Варшава зможе забезпечити безперебійне постачання боєприпасів союзникам по НАТО, якщо РФ все ж таки здійснить збройний напад на одну або кілька країн Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Варшава передала значну частину своїх запасів 155-мм снарядів Києву. Але для поповнення арсеналу Варшава збирає їх із покупних компонентів, оскільки польські потужності поки що не можуть виготовляти снаряди з нуля.

"Наша мета полягає в тому, щоб мати можливість заповнити польські склади паралельно з досягненням повної незалежної потужності з виробництва боєприпасів у Польщі протягом п’яти-восьми років. Ми хочемо, щоб наші склади були заповнені достатньою кількістю боєприпасів для відбиття атаки ворога", – передає Reuters слова члена правління оборонної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Мачея Ідзіка.

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Він зазначив, що PGZ необхідно 24 місяці, щоб запустити виробництво всіх необхідних деталей, і поставив собі за мету випускати близько 100 тис. деталей на рік.

Однією з проблем у промисловості, за словами Ідзика, є неможливість відтворення багатокомпонентного палива.

Тому зараз Польща розглядає можливість або придбання технології, необхідної для такого виробництва, або створення спільного підприємства з виробником.

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Дуже довго, і занадто пізно......
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06.09.2024 07:49 Відповісти
Згідно з рейтингом Відділу громадської дипломатії НАТО, опублікованим у квітні цього року, Польща у 2024 році витратить на озброєння 4,12% свого ВВП. За цим показником Польща є лідером альянсу.

У 2024 році витрати на Збройні сили Польщі становитимуть близько $38,4 млрд. З них 51% піде на закупівлю нового важкого озброєння.
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06.09.2024 07:54 Відповісти
Крім того, що ви перерахували, Польща озвучує проблему і говорить про те, як саме збираються її вирішувати, причому навіть терміни якісь озвучують. Але Польща - це виняток.
А що ж решта «Заходу»? Гробова тиша!
Особливо дивує позиція США. Ця війна показала повну нездатність США підтримувати озброєнням своїх союзників. Так, Україна формально не союзник США. Але хтось реально думає, що реальним союзникам США здатні поставляти кратно більше *********** і техніки?
Найгірше, що путлер усе це прекрасно бачить і розуміє ...
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06.09.2024 08:46 Відповісти
У поляков 10 миллиардов на Апачи, десять миллиардов на Абрамсы, десять миллиардов на Пэтриот, десять миллиардов на F-35. Реальной войны это мало касается.
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06.09.2024 11:22 Відповісти
"... і поставив собі за мету випускати близько 100 тис. деталей на рік."???!!! Це стільки, скільки випускали у Верденський операції за тиждень.
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06.09.2024 08:24 Відповісти
Питання собівартості а потім продажної ціни одного снаряду: чомусь в пʼять разів дорожче чим у кацапури.
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06.09.2024 08:32 Відповісти
Тому що рівень життя вищий. Найбільша складова в ціні це заробітна плата виробників.
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06.09.2024 09:47 Відповісти
 
 