Укладено перший контракт на суму 47 млн грн щодо закупівлі боєприпасів за кошти, зібрані через UNITED24, - Міноборони
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. У межах угоди передбачене постачання на суму 47 млн грн.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
У Міноборони нагадали, що у травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24. Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.
Шо таке UNITED24
Фандрейзингова платформа UNITED24, створена з ініціативи Президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони. За 28 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 678 млн доларів.
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