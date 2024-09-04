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Новини
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Укладено перший контракт на суму 47 млн грн щодо закупівлі боєприпасів за кошти, зібрані через UNITED24, - Міноборони

боєприпаси

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. У межах угоди передбачене постачання на суму 47 млн грн.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони нагадали, що у травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24. Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності, - Зеленський

Шо таке UNITED24

Фандрейзингова платформа UNITED24, створена з ініціативи Президента України, спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони. За 28 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 678 млн доларів.

Читайте: Агенція оборонних закупівель Міноборони з початку року законтрактувала понад 350 тисяч БпЛА

Автор: 

боєприпаси (2267) Міноборони (7349) закупівлі (3369) United24 (49)


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Топ коментарі
+2
Тобто 3 роки збирали бабло з усього світу , і уклали нарешті 1-й контракт?
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04.09.2024 17:15
+2
А ви як хотіли? Дача в Італії сама себе не побудує.
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04.09.2024 17:43
+2
47млнгрн,це меньш ніж застава про підозру !!!
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04.09.2024 19:01
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Тобто 3 роки збирали бабло з усього світу , і уклали нарешті 1-й контракт?
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04.09.2024 17:15 Відповісти
А ви як хотіли? Дача в Італії сама себе не побудує.
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04.09.2024 17:43 Відповісти
Та там не ті Суми, там можна невелику африканську країну купити.
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04.09.2024 17:57 Відповісти
Та хз. Ви думаєте Сєрдючки з Калушами забесплатно пів року по Європам катались?
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04.09.2024 18:00 Відповісти
Всі корупціонери саме туди кидають гроші, а звітності ніякої, крім фоточок бронетранспортерів, які ПОДАРУВАЛА Канада
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04.09.2024 20:37 Відповісти
А Чешская инициатива уже не впечатляет , нужны новые сказки ? Деньги соберут , может даже мешками и тачками , но снаряды делают не деньги , а заводы , которые ещё построить надо .
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04.09.2024 17:23 Відповісти
Главное перечислить деньги нужным фирмам, как за мины "Арсеналу", т .е. каку физду на пропасть.
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04.09.2024 17:33 Відповісти
Якщо вірити вікі, платформа зліпила жирнющу котлєтку, з травня 22 го року, серед донорів Бренсон, Коллінз, ще якийсь юсік...
Питання: де бабки, вова???
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04.09.2024 17:55 Відповісти
47млнгрн,це меньш ніж застава про підозру !!!
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04.09.2024 19:01 Відповісти
Чому посоромилися написати скільки снарядів на 47 лімонів,бо порахують...
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04.09.2024 19:37 Відповісти
 
 