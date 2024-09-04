Заключен первый контракт на сумму 47 млн ​​грн по закупке боеприпасов за средства, собранные через UNITED24, - Минобороны

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. В рамках соглашения предусмотрена поставка на сумму 47 млн грн.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии за счет новых источников финансирования. Мы будем продолжать работать над обеспечением наших военных боеприпасами для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В Минобороны напомнили, что в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24. Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.

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Что такое ЮНАЙТЕД24

Фандрейзинговая платформа UNITED24, созданная по инициативе Президента Украины, направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет. Благодаря этой платформе люди со всего мира могут сделать свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 678 млн долларов.

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