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Новости
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Заключен первый контракт на сумму 47 млн ​​грн по закупке боеприпасов за средства, собранные через UNITED24, - Минобороны

боєприпаси

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. В рамках соглашения предусмотрена поставка на сумму 47 млн грн.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии за счет новых источников финансирования. Мы будем продолжать работать над обеспечением наших военных боеприпасами для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В Минобороны напомнили, что в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24. Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.

Также читайте: Платформа UNITED24 собрала 650 млн долларов за два года деятельности, - Зеленский

Что такое ЮНАЙТЕД24

Фандрейзинговая платформа UNITED24, созданная по инициативе Президента Украины, направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет. Благодаря этой платформе люди со всего мира могут сделать свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 678 млн долларов.

Читайте также: Почти 100 млн грн из United24 направят на разминирование

Автор: 

боеприпасы (2334) Минобороны (9316) закупки (752) United24 (23)


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Топ комментарии
+2
Тобто 3 роки збирали бабло з усього світу , і уклали нарешті 1-й контракт?
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04.09.2024 17:15
+2
А ви як хотіли? Дача в Італії сама себе не побудує.
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04.09.2024 17:43
+2
47млнгрн,це меньш ніж застава про підозру !!!
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04.09.2024 19:01
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Тобто 3 роки збирали бабло з усього світу , і уклали нарешті 1-й контракт?
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04.09.2024 17:15 Ответить
А ви як хотіли? Дача в Італії сама себе не побудує.
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04.09.2024 17:43 Ответить
Та там не ті Суми, там можна невелику африканську країну купити.
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04.09.2024 17:57 Ответить
Та хз. Ви думаєте Сєрдючки з Калушами забесплатно пів року по Європам катались?
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04.09.2024 18:00 Ответить
Всі корупціонери саме туди кидають гроші, а звітності ніякої, крім фоточок бронетранспортерів, які ПОДАРУВАЛА Канада
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04.09.2024 20:37 Ответить
А Чешская инициатива уже не впечатляет , нужны новые сказки ? Деньги соберут , может даже мешками и тачками , но снаряды делают не деньги , а заводы , которые ещё построить надо .
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04.09.2024 17:23 Ответить
Главное перечислить деньги нужным фирмам, как за мины "Арсеналу", т .е. каку физду на пропасть.
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04.09.2024 17:33 Ответить
Якщо вірити вікі, платформа зліпила жирнющу котлєтку, з травня 22 го року, серед донорів Бренсон, Коллінз, ще якийсь юсік...
Питання: де бабки, вова???
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04.09.2024 17:55 Ответить
47млнгрн,це меньш ніж застава про підозру !!!
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04.09.2024 19:01 Ответить
Чому посоромилися написати скільки снарядів на 47 лімонів,бо порахують...
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04.09.2024 19:37 Ответить
 
 