Почти 100 млн грн из United24 направят на разминирование
Более 97 млн гривен, поступивших на счет Минэкономики в рамках платформы United24, будут распределены между Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта.
Об этом сообщили в Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.
Эти средства будут использованы в следующих целях:
- помощь ДССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);
- приобретение для ДССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;
- приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;
- приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.
Кроме того, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.
Также в министерстве напомнили, что UNITED24 имеет отдельное направление по сбору средств на гуманитарное разминирование.
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звучит пздц мутно и пилить удобно