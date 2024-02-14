РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5184 посетителя онлайн
Новости
414 1
разминирование (683) United24 (22)

Почти 100 млн грн из United24 направят на разминирование

розмінування

Более 97 млн гривен, поступивших на счет Минэкономики в рамках платформы United24, будут распределены между Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта.

Об этом сообщили в Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Эти средства будут использованы в следующих целях:

  • помощь ДССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);
  • приобретение для ДССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;
  • приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;
  • приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.

Также смотрите: Украинские разработчики создают инновационную технологию разминирования с искусственным интеллектом, - Федоров. ФОТО

Кроме того, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.

Также в министерстве напомнили, что UNITED24 имеет отдельное направление по сбору средств на гуманитарное разминирование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина производит собственные машины для разминирования, - замминистра Гвоздяр
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
United24 - Офіційна фандрейзингова платформа України з Ініціативи президента України.
звучит пздц мутно и пилить удобно
показать весь комментарий
14.02.2024 09:45 Ответить
 
 