Платформа UNITED24 собрала 650 млн долларов за два года деятельности, - Зеленский
Платформе UNITED24 удалось собрать 670 миллионов долларов с начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Президент встретился с командой и амбассадорами нашей государственной благотворительной платформы UNITED24.
По его словам, за два года фандрейзинга "для нужд Украины - наших Сил обороны и безопасности, для нужд защиты жизни в Украине - собрано уже 650 миллионов долларов через UNITED24".
"Уже вторая годовщина деятельности UNITED, и это один из самых успешных украинских международных проектов. Я благодарю всех в мире, кто присоединился и помогает. Я благодарю каждого, кто с Украиной!", - сказал Зеленский.
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https://www.perets.org.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/?subjlist=13131130 ґhttps://www.perets.org.ua/Правда_з_Перцем/?subjlist=13131130
Вони не звітують..там тільки - шмон, вилучення серверів й дивиться бугалтерію у розрізі прийшло-пішло)) ну й вже розкручивати тих, кому пішло))
Якби щось на ті гроші закуплялось і передавалось, то кварталівська шобла вже 10500 потужних відосів про це напиляла би.
Звідси висновок: 650 лямів зібрали, по власних кишенях ппоховали і не відсвічують.
Коли Порох звітує про передачу якогось майна на фронт, то вся зелена шобла кричить про піар. А самі навіть для піару нічого не передають. Бо вони настільки жадібні, що і частки привласнених коштів навіть на саморекламу не витратять.
https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
а от по друге, така організація має звітувати перед її донатерами куди пішли всі кошти.
Платформа насобирала и люди задонатили через платформу это разные понятия.