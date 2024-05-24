Платформа UNITED24 собрала 650 млн долларов за два года деятельности, - Зеленский

Платформе UNITED24 удалось собрать 670 миллионов долларов с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Президент встретился с командой и амбассадорами нашей государственной благотворительной платформы UNITED24.

По его словам, за два года фандрейзинга "для нужд Украины - наших Сил обороны и безопасности, для нужд защиты жизни в Украине - собрано уже 650 миллионов долларов через UNITED24".

"Уже вторая годовщина деятельности UNITED, и это один из самых успешных украинских международных проектов. Я благодарю всех в мире, кто присоединился и помогает. Я благодарю каждого, кто с Украиной!", - сказал Зеленский.

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