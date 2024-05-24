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Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності, - Зеленський

Володимир Зеленський розповів про те скільки грошей вдалось зібрати платформі UNITED24 з 2022 року

Платформі UNITED24 вдалось зібрати 670 мільйонів доларів від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Президент зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи UNITED24.

За його словами, за два роки фандрейзингу "для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже 650 мільйонів доларів через UNITED24".

"Уже друга річниця діяльності UNITED, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. Я дякую всім у світі, хто долучився й допомагає. Я дякую кожному й кожній, хто з Україною!", - сказав Зеленський.

Читайте: Звання "Герой України" присвоєно старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно)

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) звернення (601) United24 (49)


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Топ коментарі
+21
UNITED24 - це абсолютно непрозора,ніким неконтрольована платформа,Там навіть аудит зробити неможливо.Офігєнний корупційний кейс,для збагачення 5-ти "найефективніших" менеджерів.
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24.05.2024 02:13
+17
А сколько ты с ермаком ******* за 5 лет,не считал?
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24.05.2024 02:10
+12
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24.05.2024 03:24
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А сколько ты с ермаком ******* за 5 лет,не считал?
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24.05.2024 02:10 Відповісти
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24.05.2024 03:23 Відповісти
UNITED24 - це абсолютно непрозора,ніким неконтрольована платформа,Там навіть аудит зробити неможливо.Офігєнний корупційний кейс,для збагачення 5-ти "найефективніших" менеджерів.
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24.05.2024 02:13 Відповісти
офшоронакопичувач
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24.05.2024 03:08 Відповісти
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24.05.2024 03:24 Відповісти
Скільки вкрадено під кришею Резніков? Шурми?Тимощнеко? Усієї мародерні, включаючи Умєрова ? Чим воно гордиться падло Нетряпорчне!!! напарник Ларьочника Козира !
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24.05.2024 03:20 Відповісти
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24.05.2024 03:25 Відповісти
і т д

https://www.perets.org.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/?subjlist=13131130 ґhttps://www.perets.org.ua/Правда_з_Перцем/?subjlist=13131130

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24.05.2024 03:28 Відповісти
А звіт є???
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24.05.2024 06:15 Відповісти
Походу воно вчора обдовбалось більше, ніж зазвичай, раз саме здало ще одне джерело надходження грошей й виведення на офшори)))

Вони не звітують..там тільки - шмон, вилучення серверів й дивиться бугалтерію у розрізі прийшло-пішло)) ну й вже розкручивати тих, кому пішло))
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24.05.2024 06:20 Відповісти
Гроші зібрали, тільки де вони? Не видно, щоб Зелін "Юнайтед" щось комусь передавав.
Якби щось на ті гроші закуплялось і передавалось, то кварталівська шобла вже 10500 потужних відосів про це напиляла би.
Звідси висновок: 650 лямів зібрали, по власних кишенях ппоховали і не відсвічують.
Коли Порох звітує про передачу якогось майна на фронт, то вся зелена шобла кричить про піар. А самі навіть для піару нічого не передають. Бо вони настільки жадібні, що і частки привласнених коштів навіть на саморекламу не витратять.
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24.05.2024 06:17 Відповісти
А у Кличка відразу маски-шоу..
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24.05.2024 06:21 Відповісти
Буба ще якісь "досягнення" є? Хтось має дати, захистити, проспав напад, повільно надає зброю, вчасно не надає кошти, хтось не хоче повертатися до України Тільки те й робиш, що винних шукаєш, ховаєшся від відповідальності і видаєш чужі досягнення за свої Краще б уся ваша шобла втікла як і збиралася Шкідники
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24.05.2024 06:48 Відповісти
Небагато, але цент до цента і новий офшор можна відкривати. А куди ж ще їх пристроїти?Не на ЗСУ ж!
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24.05.2024 06:55 Відповісти
Для кого ...? Для 🤡...? Молодець ...добре в тебе , робоче місце
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24.05.2024 07:14 Відповісти
І все злямзили. А на залишок купили пару букетів для військових.
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24.05.2024 07:17 Відповісти
Головне не скільки ця платформа зібрала а скільки з цих грошей пішло по призначенню а не розікрались
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24.05.2024 07:21 Відповісти
Як " поважає" наш нарід рідну владу . А де поділись 73% лохторату . ну хоч хтось станьте на захист бубочки .
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24.05.2024 07:37 Відповісти
чого ти коверкаєш мову?
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24.05.2024 07:42 Відповісти
просрочений, **** ти ********! А скільки грошей ви вкрали в Українців!
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24.05.2024 07:40 Відповісти
Это люди собрали,а ты **** мародерил со своими радниками.
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24.05.2024 08:12 Відповісти
З початку війни вкрали 36 млрд гривень.

https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
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24.05.2024 08:31 Відповісти
тобі ще потрібно буде давати свідчення про походження 700млн.дол. після Оману
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24.05.2024 08:19 Відповісти
Прекрасно. Теперь покажите куда вы их потратили и насколько эфективно.
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24.05.2024 08:24 Відповісти
по перше вчіться точно висловлюватись. не платформа зібрала, а люди задонатили свої зароблені кошти у цю організацію.

а от по друге, така організація має звітувати перед її донатерами куди пішли всі кошти.
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24.05.2024 08:25 Відповісти
Все правильно он говорит. Они так видят что это сама платформа собирала собирала, и насобирала. А людей они не видят.
Платформа насобирала и люди задонатили через платформу это разные понятия.
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24.05.2024 08:36 Відповісти
Резніков та іже з ним , до нього й після нього - ото донатори , вірніше їм відкатували Єрмак з нетряпкою за роботу на їхні, оцієї парочки, офшори ..
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24.05.2024 09:53 Відповісти
Один тільки Беня вкрав 9 мільярдів
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24.05.2024 08:27 Відповісти
Шось давно не писали про рейтинг зеленського, мабудь вже нище плінтуса тому і не афішують
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24.05.2024 14:28 Відповісти
 
 