Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності, - Зеленський

Платформі UNITED24 вдалось зібрати 670 мільйонів доларів від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Президент зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи UNITED24.

За його словами, за два роки фандрейзингу "для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже 650 мільйонів доларів через UNITED24".

"Уже друга річниця діяльності UNITED, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. Я дякую всім у світі, хто долучився й допомагає. Я дякую кожному й кожній, хто з Україною!", - сказав Зеленський.

Читайте: Звання "Герой України" присвоєно старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно)