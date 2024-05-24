Платформа UNITED24 зібрала 650 млн доларів за два роки діяльності, - Зеленський
Платформі UNITED24 вдалось зібрати 670 мільйонів доларів від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Президент зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи UNITED24.
За його словами, за два роки фандрейзингу "для потреб України – наших Сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні – зібрано вже 650 мільйонів доларів через UNITED24".
"Уже друга річниця діяльності UNITED, і це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. Я дякую всім у світі, хто долучився й допомагає. Я дякую кожному й кожній, хто з Україною!", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+21 Лис Микита #575773
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+17 Олег Олег #553255
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https://www.perets.org.ua/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%B7_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BC/?subjlist=13131130 ґhttps://www.perets.org.ua/Правда_з_Перцем/?subjlist=13131130
Вони не звітують..там тільки - шмон, вилучення серверів й дивиться бугалтерію у розрізі прийшло-пішло)) ну й вже розкручивати тих, кому пішло))
Якби щось на ті гроші закуплялось і передавалось, то кварталівська шобла вже 10500 потужних відосів про це напиляла би.
Звідси висновок: 650 лямів зібрали, по власних кишенях ппоховали і не відсвічують.
Коли Порох звітує про передачу якогось майна на фронт, то вся зелена шобла кричить про піар. А самі навіть для піару нічого не передають. Бо вони настільки жадібні, що і частки привласнених коштів навіть на саморекламу не витратять.
https://bastion.tv/z-pochatku-vijni-zelenskij-i-kompaniya-vkrali-36-mlrd-griven_n55898
а от по друге, така організація має звітувати перед її донатерами куди пішли всі кошти.
Платформа насобирала и люди задонатили через платформу это разные понятия.