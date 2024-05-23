Звання "Герой України" присвоєно старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно)
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Малофеєнку Павлу Олексійовичу - старшому матросу (посмертно)", - ідеться у документі.
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Та байдуже, чим.
Головно, щоб посмертно.