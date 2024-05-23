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Звання "Герой України" присвоєно старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно)

герой,україни,зеленський

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" старшому матросу Павлу Малофеєнку (посмертно).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Малофеєнку Павлу Олексійовичу - старшому матросу (посмертно)", - ідеться у документі.

Також дивіться: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" військовим та сім’ям загиблих Героїв України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23754) нагорода (1258)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.05.2024 23:42 Відповісти
Одною рукою краде на фортифікаціях,а другою потім медальки посмертно роздає.
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23.05.2024 23:44 Відповісти
Слава й пам'ять навіки
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23.05.2024 23:45 Відповісти
А я б нашого Команданте чимось нагородив.
Та байдуже, чим.
Головно, щоб посмертно.
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24.05.2024 04:51 Відповісти
чому зірка, а не символ України-Тризуб?
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24.05.2024 09:08 Відповісти
Цілком слушне запитання. У багатьох ця зірка асоціюється з зіркою героя срср. Не зрозуміло навіщо триматися за ті зірки коли Україна має такий давній державний символ як Тризуб..
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24.05.2024 09:53 Відповісти
Во многих странах используют звёзды, в том числе например и в США... Так я то ничего крамольного в ней ( в звёзде ) нет...
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24.05.2024 12:22 Відповісти
Ніякої крамоли сама по собі зірка не несе. Я написав по асоціації які вона викликає, бо зроблена ця «українська зірка» наче по лекалам «золотої зірки героя радянського союзу». Свастика теж була свого часу невинним символом допоки її не почали використовувати нацисти, те ж саме про серп та молот. Американські білі зірки у них і на прапорі, то їх символи та їх історія. А головний символ української держави її давній герб з часів Володимира Великого це Тризуб, тому логічно що і героїв України бажано вшановувати відзнакою золотий Тризубом. Це моє таке субʼєктивне бачення цієї нагороди..
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24.05.2024 14:18 Відповісти
А почему ничего о нем не написали и не описан сам подвиг?
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24.05.2024 12:21 Відповісти
 
 