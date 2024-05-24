Звание "Герой Украины" присвоено старшему матросу Павлу Малофеенко (посмертно)
Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" старшему матросу Павлу Малофеенко (посмертно).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малофеенко Павлу Алексеевичу - старшему матросу (посмертно)", - говорится в документе.
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Та байдуже, чим.
Головно, щоб посмертно.