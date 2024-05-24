РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12115 посетителей онлайн
Новости
5 131 9

Звание "Герой Украины" присвоено старшему матросу Павлу Малофеенко (посмертно)

герой,україни,зеленський

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" старшему матросу Павлу Малофеенко (посмертно).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Малофеенко Павлу Алексеевичу - старшему матросу (посмертно)", - говорится в документе.

Также смотрите: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военным и семьям погибших Героев Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20290) награда (1797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
23.05.2024 23:42 Ответить
Одною рукою краде на фортифікаціях,а другою потім медальки посмертно роздає.
показать весь комментарий
23.05.2024 23:44 Ответить
Слава й пам'ять навіки
показать весь комментарий
23.05.2024 23:45 Ответить
А я б нашого Команданте чимось нагородив.
Та байдуже, чим.
Головно, щоб посмертно.
показать весь комментарий
24.05.2024 04:51 Ответить
чому зірка, а не символ України-Тризуб?
показать весь комментарий
24.05.2024 09:08 Ответить
Цілком слушне запитання. У багатьох ця зірка асоціюється з зіркою героя срср. Не зрозуміло навіщо триматися за ті зірки коли Україна має такий давній державний символ як Тризуб..
показать весь комментарий
24.05.2024 09:53 Ответить
Во многих странах используют звёзды, в том числе например и в США... Так я то ничего крамольного в ней ( в звёзде ) нет...
показать весь комментарий
24.05.2024 12:22 Ответить
Ніякої крамоли сама по собі зірка не несе. Я написав по асоціації які вона викликає, бо зроблена ця «українська зірка» наче по лекалам «золотої зірки героя радянського союзу». Свастика теж була свого часу невинним символом допоки її не почали використовувати нацисти, те ж саме про серп та молот. Американські білі зірки у них і на прапорі, то їх символи та їх історія. А головний символ української держави її давній герб з часів Володимира Великого це Тризуб, тому логічно що і героїв України бажано вшановувати відзнакою золотий Тризубом. Це моє таке субʼєктивне бачення цієї нагороди..
показать весь комментарий
24.05.2024 14:18 Ответить
А почему ничего о нем не написали и не описан сам подвиг?
показать весь комментарий
24.05.2024 12:21 Ответить
 
 