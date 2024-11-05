Польща інвестує $750 млн для збільшення виробництва боєприпасів
Польща планує інвестувати $750 млрд, щоб збільшити виробництво боєприпасів на випадок війни з Росією. Уряд країни планує ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Відповідний законопроєкт у Польщі опублікували пізно ввечері в понеділок, 4 листопада.
"Проєкт закону має на меті створити можливості для забезпечення фінансування діяльності, спрямованої на збільшення потужностей з виробництва боєприпасів", - йдеться в документі.
Як зазначається в матеріалі, таке рішення Польщі не є несподіванкою. У вересні член правління державної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Марчін Ідзік заявив, що країна планує збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.
Раніше У Польщі оголосили про початок реалізації проєкту "Щит Схід" - системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з РФ та Білоруссю. Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.
Також у вересні була інформація про те, що Польща хоче збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів.
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П.с.
Якщо $750 млрд, то це 3 річних військових бюджета РФ, такої навалою зброю можна закидати й КНР))
Зе та його шапіто - не дасть збрехати