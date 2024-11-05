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Польща інвестує $750 млн для збільшення виробництва боєприпасів

Завод у США з виробництва боєприпасів для України

Польща планує інвестувати $750 млрд, щоб збільшити виробництво боєприпасів на випадок війни з Росією. Уряд країни планує ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Відповідний законопроєкт у Польщі опублікували пізно ввечері в понеділок, 4 листопада. 

"Проєкт закону має на меті створити можливості для забезпечення фінансування діяльності, спрямованої на збільшення потужностей з виробництва боєприпасів", - йдеться в документі.

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Як зазначається в матеріалі, таке рішення Польщі не є несподіванкою. У вересні член правління державної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Марчін Ідзік заявив, що країна планує збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше У Польщі оголосили про початок реалізації проєкту "Щит Схід" - системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з РФ та Білоруссю. Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

Також у вересні була інформація про те, що Польща хоче збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

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Автор: 

боєприпаси (2309) Польща (8662) виробництво (1671)


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В заголовку $750 млн, а в тексті $750 млрд...

П.с.
Якщо $750 млрд, то це 3 річних військових бюджета РФ, такої навалою зброю можна закидати й КНР))
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05.11.2024 18:38 Відповісти
В нас добре дебіло марафон йде, пензії міліції і прокурорам, закупівлі асфальту і " велике крадівництво" Том другий- крадемо на будівництві фортифікацій.
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05.11.2024 18:58 Відповісти
А в нас презедент призначав керівників СБУ всяких агентів фсб куліничів - ось так і готувалась більшість до повного вторгнення. Щей Польща винувата що допомогає Україні. Але вже не так, як у 22-23 на 9 міліардів доларів.
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05.11.2024 19:23 Відповісти
Мабуть поляки побачили, що українці не втримають кацапа. А як його втримати з мародерною і воровитою, та ще і проросійською владою? У нас замість снарядів під час війни, повномасштабне вторгнення якою йде вже мкайже три роки, збільшили фінансування не снарядів, а марафона і офісу президента, прокурорів і БЕП. Таке враження що шмарафон і БЕБ з прокурорами і єлдаками на "нулі". Та ще й навмисно заблокували рахунки підприємств Порошенка, які виробляли і возили на фронт дрони і РЕБи.
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05.11.2024 20:19 Відповісти
Не зрозумів. А навіщо у снаряди інвестувати. Краще у шашлики або "велике крадівництво"
Зе та його шапіто - не дасть збрехати
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05.11.2024 20:47 Відповісти
 
 